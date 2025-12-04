Tạm giữ tài xế ôtô đánh người sau va chạm giao thông

Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa 2 ôtô trên đường dẫn đến lời qua tiếng lại, Lê Bá Linh (trú tại Hà Nội) đã lao đánh người khác gây bức xúc dư luận.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Bá Linh (SN 1997, trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 9h ngày 27/11, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ôtô do Lê Bá Linh điều khiển và ôtô do anh N.Đ.D (SN 2002, trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) điều khiển.

Hình ảnh đối tượng Linh đánh người khác sau va chạm giao thông.

Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích. Sau đó, đối tượng lái xe rời khỏi khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương xác minh, làm việc với nạn nhân.

Hành vi của đối tượng Linh thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, gây hoang mang đối với quần chúng nhân dân cùng tham gia giao thông.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.