Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên mang hung khí hẹn đánh nhau

  • Thứ năm, 4/12/2025 14:04 (GMT+7)
Ngày 4/12, Công an xã Trị An, tỉnh Đồng Nai cho biết qua tuần tra đêm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã đã ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên độ tuổi 16-19 mang hung khí hẹn đánh nhau.

Khoảng 22h30 ngày 1/12, trong lúc tuần tra tại khu vực cổng nghĩa trang thị trấn Vĩnh An (cũ), tổ công tác Công an xã Trị An, tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm thanh thiếu niên cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm, có dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau.

Ngay khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Lực lượng tuần tra đã nhanh chóng khống chế 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Anh (SN 2009), Trần Viết Hoàng (SN 2006), Hoàng Trọng Hiếu (SN 2007) và Huỳnh Hoàng Phúc (SN 2008) cùng ngụ tại xã Trị An. Tại hiện trường, Công an thu giữ một dao phóng lợn dài gần 2 m, 12 dao tự chế, 1 bao kiếm, nhiều vỏ chai thủy tinh, đá cùng 5 môtô.

Ngan chan kip thoi, nhom thanh thieu nien anh 1

Các đối tượng cùng hung khí tại Công an xã Trị An.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã hẹn nhau qua mạng xã hội để "giải quyết mâu thuẫn". Công an xã Trị An đã tiếp tục mời làm việc 9 đối tượng khác tuổi 15-21 có liên quan đến vụ việc. Trong số các đối tượng trên, có 5 đối tượng cư trú tại xã Trị An, 1 đối tượng cư trú tại TP.HCM, còn lại cư trú tại xã Tân An.

Hiện cơ quan Công an củng cố hồ sơ làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời kêu gọi các đối tượng còn bỏ trốn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Cảnh/Công an Nhân dân

