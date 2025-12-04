Chiếm đoạt hơn 10 tỷ của 15 khách hàng xuất khẩu lao động sang Canada

Để có tiền trả nợ do thua lỗ và tiếp tục đầu tư, Dương Văn Đại nghĩ cách lừa đưa người đi xuất khẩu lao động và chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 15 khách hàng.

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Nghệ An thông tin vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Dương Văn Đại về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

VKSND đánh giá đây là vụ án có tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn, liên quan trực tiếp đến nhu cầu đưa lao động ra nước ngoài - lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lợi dụng.

Do đó, ngay sau khi vụ án được khởi tố, VKSND tỉnh Nghệ An đã phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ toàn bộ quá trình điều tra nhằm bảo đảm xử lý đúng pháp luật.

Kiểm sát viên tham gia hỏi cung Dương Văn Đại. Ảnh: VKSND tỉnh Nghệ An.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ 6/2024, Dương Văn Đại (SN 2001) trú tỉnh Bắc Ninh, làm việc tại một công ty có địa chỉ tại Hoàng Mai (Hà Nội). Đại được giao nhiệm vụ tư vấn hồ sơ xuất khẩu lao động Canada, trực tiếp giới thiệu chương trình, chi phí, quy trình và hướng dẫn khách ký hợp đồng với công ty.

Khi nhu cầu tại khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình tăng cao, công ty Đại làm việc mở văn phòng đại diện tại đường Phượng Hoàng (thành phố Vinh cũ), tỉnh Nghệ An và giao Đại làm tổ trưởng, quản lý 3 nhân viên. Trong thời gian này, Đại tham gia đầu tư Forex và bị thua lỗ, công ty nhiều lần phải ứng tiền bù nợ và trừ vào lương. Khi chuyển về văn phòng ở Vinh, Đại tiếp tục đầu tư Forex dẫn đến nợ nần nghiêm trọng và bị cho nghỉ việc.

Sau khi nghỉ, vì cần tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư, Đại nảy sinh ý định nhận tiền làm hồ sơ đưa người đi Canada để chiếm đoạt. Lợi dụng việc từng là nhân viên tư vấn, có hiểu biết sâu về quy trình và tài liệu hồ sơ, đồng thời, để che giấu hành vi gian dối và tạo lòng tin, Đại đã sao chép hồ sơ thật của các khách đã được cấp visa Canada; sử dụng máy tính, phần mềm Paint để chỉnh sửa, cắt ghép thông tin; tạo ra các giấy tờ giả như: LMIA, thông báo đậu visa, thông báo lăn tay…

Các tài liệu này được Đại gửi cho khách qua nhóm Telegram để thuyết phục họ tiếp tục chuyển tiền. Tuy nhiên, Đại không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà dùng toàn bộ tiền nhận được để tiêu xài cá nhân và đầu tư Forex.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ 4/2025 đến tháng 10/2025, Đại đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng của 15 khách hàng.

Qua kiểm tra bước đầu, dữ liệu điện tử thu giữ từ các thiết bị của Đại thể hiện nhiều tài liệu có dấu hiệu bị chỉnh sửa, giả mạo. Viện kiểm sát đã yêu cầu cơ quan điều tra trưng cầu giám định đối với các tài liệu, file điện tử bị can gửi cho khách; đối chiếu với hồ sơ thật để làm rõ mức độ sửa chữa, cắt ghép; xác minh nguồn gốc, phương thức Đại sử dụng để làm giả; xác định hành vi sử dụng tài liệu giả trong quá trình lừa đảo để xem xét khởi tố bổ sung tội danh, bảo đảm xử lý nghiêm, không bỏ lọt hành vi phạm tội.

Ngay từ khi tiếp nhận nguồn tin, cơ quan chức năng đã ban hành các yêu cầu kiểm tra, xác minh trọng tâm, làm rõ toàn diện hành vi của bị can; trực tiếp kiểm sát việc lấy lời khai, khám xét, hỏi cung, đối chất, thu thập chứng cứ điện tử; phối hợp với các cơ quan quản lý lao động ngoài nước để xác minh quy trình cấp các loại tài liệu bị làm giả; đánh giá tính chất, mức độ mở rộng điều tra vụ án.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra.