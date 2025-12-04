Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt giám đốc lừa bán nhà chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

  • Thứ năm, 4/12/2025 17:04 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Nam lấy tư cách giám đốc công ty đang thi công dự án tại tỉnh Khánh Hòa được hoán đổi 20 căn nhà liền kề để lừa đảo người mua, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin cơ quan điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Nam (46 tuổi), Tổng giám đốc Công ty CP Tập Đoàn Phúc Hoàng Nguyên, địa chỉ tại 77A/7, đường Lê Độ, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, năm 2020, Nam lấy tư cách là Tổng giám đốc công ty Hoàng Nguyên đang thi công Dự án nhà ở tại Khu đô thị gói 8, Mỹ Gia, Vĩnh Thái, phường Nha Trang (TP Nha Trang cũ), tỉnh Khánh Hòa và được hoán đổi 20 căn nhà liền kề với giá 3,3 tỷ/căn.

Cty Phuc Hoang Nguyen, Gdoc Phuc Hoang Nguyen, DN Phuc Hoang Nguyen, CT Phuc Hoang Nguyen, NV Phuc Hoang Nguyen anh 1

Cơ quan công an đọc lệnh bắt Nguyễn Đình Nam.

Nam hứa cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu mua sẽ bán với giá hữu nghị chỉ còn 3 tỷ/căn. Tin vào mác do Nam tạo ra nên nhiều người đã chuyển tiền ký kết hợp đồng mua bán nhà, đất kể trên, trong đó có những nạn nhân là người Lạng Sơn.

Tuy nhiên, vào thời điểm trên, Dự án Khu đô thị Mỹ Gia - Gói 8 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chưa đủ điều kiện để ký kết hợp đồng mua bán nhà. Chủ đầu tư chưa ký kết bất kỳ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nào đối với 20 thửa đất và căn nhà liền kề với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Phúc Hoàng Nguyên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://tienphong.vn/bat-giam-doc-lua-ban-nha-chiem-doat-hang-chuc-ty-dong-post1801579.tpo

Quốc Nam/Tiền Phong

Cty Phúc Hoàng Nguyên Gđốc Phúc Hoàng Nguyên DN Phúc Hoàng Nguyên CT Phúc Hoàng Nguyên NV Phúc Hoàng Nguyên Khánh Hòa Cty Phúc Hoàng Nguyên Gđốc Phúc Hoàng Nguyên DN Phúc Hoàng Nguyên CT Phúc Hoàng Nguyên NV Phúc Hoàng Nguyên

    Đọc tiếp

    Bi doi tuong lua dao thao tung, cu ba 76 tuoi mang toan bo vang di ban hinh anh

    Bị đối tượng lừa đảo thao túng, cụ bà 76 tuổi mang toàn bộ vàng đi bán

    6 giờ trước 11:35 4/12/2025

    0

    Đối tượng lừa đảo gọi điện cho cụ bà 76 tuổi ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) thông báo con trai cụ gặp tai nạn giao thông, cần số tiền lớn để điều trị. Bị thao túng tâm lý, đe dọa dồn dập, cụ mang toàn bộ số vàng tích cóp cả đời đi bán lấy hơn 2 tỷ đồng với mục đích chuyển tiền cho đối tượng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý