Kịp thời giải cứu thiếu nữ 14 tuổi suýt sập bẫy 'việc nhẹ lương cao'

Thiếu nữ 14 tuổi ở Đồng Tháp mong muốn có việc làm nên lên mạng tìm kiếm, thì bị dụ dỗ ra Đà Nẵng làm công việc "rót bia, gắp nước đá" cho khách với mức lương 30 triệu đồng cùng yêu cầu không được liên lạc với người thân.

Ngày 4/12, Công an xã Bình Hàng Trung (tỉnh Đồng Tháp) cho biết tiếp nhận vụ việc chị L.T.A.N. (SN 1981, ngụ xã Bình Hàng Trung) trình báo con gái là N.L.N.L. (SN 2011) suýt sập bẫy "việc nhẹ lương cao" và gia đình đã đón về từ tỉnh Quảng Ngãi.

Em L. cùng mẹ trình báo sự việc tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, em L. trình bày vào khoảng tháng 10/2025, đã lên mạng để tìm kiếm việc làm. Em L. được một người phụ nữ tiếp cận và giới thiệu công việc làm ở Đà Nẵng là chỉ "rót bia và gắp nước đá" cho khách, với mức tiền lương gần 30 triệu đồng/tháng.

Ngày 28/11, em L. đang ở nhà ngoại ở tỉnh An Giang đã liên hệ với người phụ nữ nói trên để đi làm. Người phụ nữ này đã đặt vé xe khách chở em L. ra Đà Nẵng và yêu cầu trong quá trình di chuyển phải gửi vị trí và không liên lạc với người thân.

Gia đình không liên lạc được với em L. nên đã đến Công an xã Long Điền (tỉnh An Giang) và Công an xã Bình Hàng Trung (tỉnh Đồng Tháp) trình báo vụ việc. Thông qua mối quan hệ bạn bè của em L., gia đình biết được em đang đi trên xe khách ra Đà Nẵng.

Tin lời người lạ quen qua mạng, em L. suýt sập bẫy "việc nhẹ lương cao".

Gia đình cùng cơ quan chức năng đã liên hệ nhà xe và Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) nhờ hỗ trợ giúp đỡ và đã đón được em L. đang trên xe khách rồi đưa trở về tỉnh Đồng Tháp.