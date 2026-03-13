Tạm giữ người đàn ông ở Bắc Ninh giao cấu với bé gái rồi quay video

Từ tin báo của gia đình sau khi nhận hình ảnh nhạy cảm qua Facebook, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ gã đàn ông nhiều lần dụ dỗ, quan hệ với bé gái 14 tuổi.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự Trịnh Viết Mạnh (SN 1993, trú tại thôn Gia Bình, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo đó, đầu tháng 3/2026, chị T (đang lao động ở nước ngoài) bất ngờ nhận được hình ảnh nhạy cảm của con gái mình là cháu L (SN 2012, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) từ một tài khoản Facebook mang tên "Ngô Minh". Ngay sau khi gửi, tài khoản này đã thu hồi tin nhắn.

Lo lắng trước sự việc, chị T lập tức liên hệ với gia đình để xác minh. Sau đó, người thân của cháu L đã đưa cháu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh trình báo.

Trịnh Viết Mạnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, cháu L cho biết quen biết một người đàn ông thông qua mạng xã hội Facebook với tài khoản "Ngô Minh". Sau một thời gian trò chuyện, cả hai nảy sinh tình cảm.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tò mò về giới tính của cháu bé, người đàn ông này nhiều lần gạ gẫm, rủ cháu L đến các nhà nghỉ trên địa bàn xã Lục Nam để quan hệ tình dục. Trong một số lần, đối tượng còn đặt điện thoại di động để quay lại hành vi của mình.

Quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn do cháu L chỉ biết người này qua tài khoản Facebook "Ngô Minh", không nắm được tên tuổi hay địa chỉ cụ thể.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp với Công an xã Lục Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng xác định người thực hiện hành vi trên là Trịnh Viết Mạnh (SN 1993, trú tại thôn Gia Bình, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh).

Tại cơ quan điều tra, trước các chứng cứ thu thập được, Trịnh Viết Mạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ, thu thập tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Trịnh Viết Mạnh.