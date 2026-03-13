Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều tra vụ tai nạn giao thông khiến người đi xe máy tử vong

  • Thứ sáu, 13/3/2026 09:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an phường Khương Đình (Hà Nội) đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người đi xe máy tử vong.

Khoảng 17h30 ngày 24/11/2025, tại gần điểm chờ xe bus trước cửa Nhà máy thuốc lá Thăng Long (235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa môtô Honda Vision biển kiểm soát 29D2-330.14 do chị Nguyễn Phương C và xe Honda Wave biển kiểm soát 29T2 -04351 do anh Nguyễn Tiến H điều khiển.

Dieu tra vu, tai nan giao thong anh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Cú va chạm khiến người đàn ông điều khiển môtô Honda Vision bị thương, phải đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an phường Khương Đình thông báo tại thời điểm xảy ra tai nạn có ai chứng kiến hay phương tiện giao thông nào có camera ghi lại được nội dung vụ tai nạn giao thông nêu trên xin liên hệ với Công an phường Khương Đình để cung cấp thông tin hoặc cán bộ điều tra theo số điện thoại 0772092018.

Linh Nhi/An ninh thủ đô

