Vụ Hoàng Minh Đường: Lừa đảo, bán thuốc giả có thể lĩnh án chung thân

Với việc thu hàng trăm tỷ từ "thuốc xương khớp 3 đời" giả, các đối tượng lừa đảo trong vụ phòng chẩn trị y học cổ truyền "Hoàng Minh Đường" có thể phải đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân, đồng thời bị tịch thu toàn bộ tài sản.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn liên quan phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường với 2 đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Toàn (39 tuổi) và Lê Đình Tiến (30 tuổi) cùng trú tại xã Bá Thước.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2023-2025, đường dây này đã bán gần 87.000 đơn thuốc cho khách trên toàn quốc, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Hoàng Văn Toàn cùng một số người quen tìm hiểu các bài thuốc chữa xương khớp rồi tự pha trộn thảo dược để sử dụng. Năm 2023, Toàn hợp tác với Lê Đình Tiến để quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội.

Dù biết bài thuốc chưa được cấp phép và không phải gia truyền, nhóm này vẫn quảng cáo là "bài thuốc ba đời", cam kết chữa khỏi các loại bệnh xương khớp. Nhiều bệnh nhân sau khi sử dụng thuốc đã bị phù nề, phồng rộp, thậm chí có dấu hiệu hoại tử da.

Nhiều đối tượng liên quan bị bắt giữ

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng với vỏ bọc là phòng chẩn trị y học cổ truyền "Hoàng Minh Đường", các đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối về khám chữa bệnh, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 200 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại. Do đó, việc cơ quan điều tra khởi tố các đối tượng trong đường dây này về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có đủ cơ sở pháp lý.

Điều 174 BLHS 2015 sửa đổi quy định, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp thì bị phạt tù 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Măt khác, theo quy định hiện hành, sản xuất thuốc chữa bệnh và thực hiện các thủ tục khám bệnh, chữa bệnh là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Người tham gia vào quy trình sản xuất thuốc chữa bệnh, khám chữa bệnh phải là những người có trình độ, chuyên môn theo quy định.

Song, trong vụ việc liên quan phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường, các đối tượng không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn phù hợp, bài thuốc về nguyên liệu sử dụng và việc sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không có sự quản lý của nhà nước…

Biển hiệu của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường.

Để thu hút sự chú ý của người bệnh, các đối tượng đã quảng cáo gian dối, cam kết chữa khỏi các bệnh xương khớp trên mạng xã hội. Nhiều trường hợp sau khi sử dụng sản phẩm đã gặp các vấn đề về sức khỏe…

"Với số tiền thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỷ đồng , các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt 12-20 năm tù hoặc tù chung thân", luật sư Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Thu, để đảm bảo quyền lợi của mình, những người đã từng khám chữa bệnh, mua các loại thuốc xương khớp của "Hoàng Minh Đường" cần liên hệ với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa hoặc Viện KSND tỉnh Thanh Hóa để cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan, đề nghị được tham gia tố tụng với tư cách là người bị hại, đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại… Cơ quan điều tra sẽ tiến hành các biện pháp phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản của các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo nhằm đảm bảo thi hành án.