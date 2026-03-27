Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng đánh bạc trên không gian mạng

  • Thứ sáu, 27/3/2026 09:14 (GMT+7)
Công an phường Mão Điền (tỉnh Bắc Ninh) tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Các đối tượng liên quan gồm Lê Tất Cường (SN 1997) và Nguyễn Xuân Hải (SN 1998) cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, ngày 16/3/2026, Cường và Hải thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi "Tài - Xỉu" được thua bằng tiền trên ứng dụng Sunlight Coffee Sort trên máy điện thoại iPhone 7 Plus của Cường và Hải là người góp tiền đánh bạc.

Cơ quan Công an ghi lời khai các đối tượng.

Quá trình điều tra xác định số tiền đánh bạc của Cường tổng là 17,5 triệu đồng, của Hải là 10 triệu đồng. Tang vật thu giữ 1 máy điện thoại iPhone 7 Plus của Cường và 1 điện thoại iPhone 12 Pro Max của Hải đã qua sử dụng.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an phường Mão Điền đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tất Cường và Nguyễn Xuân Hải về hành vi đánh bạc quy định.

https://anninhthudo.vn/tam-giu-hinh-su-2-doi-tuong-danh-bac-tren-khong-gian-mang-post643422.antd

A.N/An ninh thủ đô

đối tượng đánh bạc trên không gian mạng Sunlight Coffee Sort Bắc Ninh đối tượng đánh bạc trên không gian mạng Sunlight Coffee Sort

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý