Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tạm cấm cao tốc do sương mù dày đặc

  • Thứ tư, 4/2/2026 09:55 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Lực lượng CSGT đã tạm cấm một đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn do sương mù dày đặc, khuất tầm nhìn.

Cam duong anh 1

Hình ảnh sương mù dày đặc vào sáng 4/2.

Sáng sớm 4/2, Cục CSGT phát đi thông báo khẩn về việc phân luồng trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn do sương mù dày đặc.

Theo Cục CSGT, việc xuất hiện sương mù dày khiến tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT đã tạm thời cấm đường để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông, cụ thể:

Chiều vào Thanh Hóa từ Km276 đến Km287; Chiều Thanh Hóa đi Hà Nội: từ Km296 đến nút giao Giao Niêu.

Lực lượng CSGT đề nghị người tham gia giao thông chủ động theo dõi thông tin, chấp hành hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng, lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp.

Đồng thời đề nghị người dân chia sẻ thông tin để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thông xe toàn tuyến trưa nay

Ngày 19/1, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chính thức thông xe toàn tuyến, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, giảm chi phí logistics khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

11:00 19/1/2026

Nhiều lỗi vi phạm trong tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa

Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc ở Thanh Hoá làm 10 người thương vong xuất phát từ nhiều lỗi vi phạm của các tài xế.

20:00 14/1/2026

Xe chở 11 người gặp nạn khi đi thăm nhà trai, chuẩn bị đám cưới

Trong 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam, có 3 người cùng trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

19:04 14/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/suong-mu-day-dac-tren-cao-toc-cuc-csgt-tam-cam-duong-post1818318.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cấm đường Cấm đường Sương mù Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn Giao thông

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý