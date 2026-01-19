Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thông xe toàn tuyến trưa nay

Ngày 19/1, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chính thức thông xe toàn tuyến, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, giảm chi phí logistics khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

Sáng 19/1, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) phát đi thông báo về việc thông xe tuyến chính cao tốc Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài 73,2km từ 11 giờ ngày 19/1.

Sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử khi toàn bộ tuyến đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chính thức nối thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và đi lại của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngay trong những ngày đầu năm mới 2026.

Theo phương án tổ chức giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các phương tiện sẽ bắt đầu được phép lưu thông trên tuyến chính đoạn Hậu Giang - Cà Mau kể từ 11h ngày 19/1.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết việc đưa vào vận hành đoạn tuyến dài 73,2 km từ Hậu Giang đi Cà Mau, kết hợp với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã khai thác ổn định từ cuối tháng 12/2025, đã hoàn thiện toàn bộ tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài 110,85 km.

Đây là dự án có quy mô đầu tư rất lớn với tổng kinh phí lên tới 27.523 tỷ đồng ; trong đó, riêng dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau có mức đầu tư 17.152,65 tỷ đồng và đoạn Cần Thơ-Hậu Giang là 10.370,74 tỷ đồng . Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc với quy mô 4 làn xe, đóng vai trò trục giao thông động lực, tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, khu công nghiệp và cảng biển trọng yếu trong khu vực Tây Nam Bộ.

Để hướng dẫn người dân lưu thông an toàn ngay từ thời điểm thông xe, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã đưa ra lộ trình di chuyển chi tiết cho các hướng tuyến chính. Theo đó, đối với chiều lưu thông từ thành phố Cần Thơ đi Cà Mau, các phương tiện tham gia giao thông bắt đầu đi từ điểm đầu tuyến tại Km2014, vốn là điểm kết nối tiếp giáp với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, sau đó di chuyển liên tục trên cao tốc đến nút giao IC12 tại Km2087+233 và quan sát chỉ dẫn của hệ thống biển báo để ra khỏi đường cao tốc.

Đối với chiều ngược lại từ hướng Cà Mau đi Cần Thơ, người tham gia giao thông thực hiện vào đường cao tốc tại khu vực nút giao IC12 đặt tại Km2087+223.

Cụ thể, các phương tiện xuất phát từ Cà Mau di chuyển vào đường Hành lang ven biển phía Nam hay còn gọi là đường Xuyên Á, khi đến nút giao IC12 thực hiện rẽ phải để nhập làn vào tuyến cao tốc; trong khi đó, các phương tiện đi từ phía tỉnh An Giang di chuyển trên đường Hành lang ven biển phía Nam đến nút giao IC12 sẽ rẽ trái theo các nhánh rẽ quy định để vào tuyến chính hướng về Cần Thơ.

Tốc độ khai thác tối đa trên đường cao tốc được giới hạn ở mức 80 km/giờ và tốc độ tối thiểu quy định là 60 km/giờ. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận lưu ý người dân về danh mục các đối tượng không được phép lưu thông trên đường cao tốc bao gồm xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe thô sơ và người đi bộ.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đi qua địa phận nhiều địa phương gồm thành phố Cần Thơ với chiều dài 64,25 km, tỉnh An Giang 17,05 km và tỉnh Cà Mau 29,573 km. Điểm đầu dự án đặt tại Km15+350 giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu - Quốc lộ 1 thuộc phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, kết nối với dự án cầu Cần Thơ 2 trong quy hoạch; trong khi điểm cuối kết thúc tại Km126+223 giao với đường Hành lang ven biển phía Nam thuộc xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Quy mô xây dựng dự án trong giai đoạn phân kỳ đầu tư bao gồm 4 làn xe với bề rộng nền đường 17 m, trong khi giai đoạn hoàn chỉnh sẽ được mở rộng lên 24,75 m. Toàn tuyến được trang bị hệ thống hạ tầng đồng bộ như trạm thu phí không dừng và hệ thống giao thông thông minh ITS để nâng cao hiệu quả quản lý vận hành.

Việc thông xe toàn tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mở ra không gian phát triển kinh tế to lớn cho toàn vùng Tây Nam Bộ, giúp giảm chi phí logistics và tăng sức cạnh tranh cho nông, thủy sản địa phương.

Theo lãnh đạo thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau, dự án là đòn bẩy để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, du lịch và là tiền đề để triển khai tiếp các dự án hạ tầng động lực như Cảng nước sâu Hòn Khoai.

Với người dân miền Tây, việc thông xe toàn tuyến không chỉ hiện thực hóa ước mơ bao đời về một đại lộ hiện đại mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trên cả nước của Chính phủ.