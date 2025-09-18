Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài xế xe tải rời hiện trường sau tai nạn khiến hai người thương vong

  • Thứ năm, 18/9/2025 16:01 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang xác minh vụ tai nạn khiến hai người thương vong, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Ngày 18/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang xác minh vụ việc tài xế xe tải rời khỏi hiện trường sau va chạm giao thông.

Tai nan Dak Lak anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h48, ngày 17/9, tại Km 1760 Quốc lộ 14, đoạn qua xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải mang biển số 49C - 304.32 do ông Võ Hùng V. (SN 1976, trú tại Lâm Đồng) điều khiển đã va chạm với xe máy. Trên xe máy lúc đó có 2 người, gồm anh Nguyễn Văn T. (SN 1986) và ông Nguyễn Anh T. (SN 1980, đều trú tại tỉnh Tiền Giang).

Hình ảnh từ camera an ninh của người dân cho thấy, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, điều tra.

  • Đắk Lắk

    Đắk Lắk
    • Diện tích: 13.125,4 km²
    • Dân số: 1.827.8001
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện
    • Mã điện thoại: 0262
    • Biển số xe: 47

