Tài xế xe bồn vượt đèn đỏ ở TP.HCM bị phạt gần 20 triệu

  • Thứ năm, 18/9/2025 16:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ hình ảnh camera ghi lại, Cảnh sát giao thông (CSGT) vào cuộc xác minh lập biên bản tài xế vi phạm. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm GPLX.

Ngày 18/9, Trạm CSGT Tây Bắc (PC08, Công an TP.HCM) lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.T.H. (SN 1970, ngụ phường Đông Hòa), tài xế lái xe bồn trộn bê tông, về hành vi vượt đèn đỏ tại giao lộ Bình Mỹ - Hà Duy Phiên (xã Bình Mỹ).

Cơ quan chức năng xác định, lúc 15 giờ 30 ngày 16/9, ông H. điều khiển xe bồn biển số 61K-630.xx không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, rẽ trái khi đèn đỏ còn 32 giây. Tại thời điểm đó, giao lộ đông phương tiện qua lại, khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ.

Xe bon vuot do TP.HCM anh 1

Hình ảnh xe bồn vi phạm giao thông.

Theo quy định, tài xế bị xử phạt 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 17/8 hình ảnh vụ việc được người dân quay clip đăng tải trên mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Tây Bắc đã khẩn trương xác minh, mời tài xế lên làm việc và xử lý theo quy định.

Như vậy, chỉ sau một ngày clip lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xử lý tài xế vi phạm.

Xác minh xe bồn vượt đèn đỏ ở Củ Chi

Ngày 17/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 17 giây ghi lại cảnh một xe bồn trộn bê tông bất chấp tín hiệu giao thông, ngang nhiên vượt đèn đỏ tại giao lộ Bình Mỹ – Hà Duy Phiên.

29:1769 hôm qua

Va chạm xe bồn, nam sinh lớp 11 tử vong ở TP.HCM

Nam sinh tử vong cạnh chiếc xe máy trên quốc lộ 13 (TP.HCM). Một xe bồn bị người đi đường giữ lại vì nghi có liên quan đến vụ tai nạn.

27:1640 hôm qua

Xót xa gia cảnh nữ sinh bị tài xế xe bồn cố tình cán chết sau tai nạn

Lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, Hà Anh luôn nỗ lực học tập để phụ giúp cha mẹ, nhưng mọi khát vọng tuổi 16 bị chôn vùi bởi hành vi máu lạnh của tài xế xe bồn.

19:30 15/9/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

