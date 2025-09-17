Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xác minh xe bồn vượt đèn đỏ ở Củ Chi

  • Thứ tư, 17/9/2025 12:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 17/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 17 giây ghi lại cảnh một xe bồn trộn bê tông bất chấp tín hiệu giao thông, ngang nhiên vượt đèn đỏ tại giao lộ Bình Mỹ – Hà Duy Phiên.

Thời điểm xảy ra vụ việc, đèn tín hiệu đang đỏ với thời gian còn lại 33 giây. Tuy nhiên, tài xế xe bồn vẫn điều khiển phương tiện băng qua giao lộ, buộc các xe đi đúng luật phải dừng lại nhường đường, gây lộn xộn và nguy hiểm.

Đoạn clip sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt xem, bình luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Xe bon vuot do TP.HCM anh 1

Hình ảnh xe bồn vượt đèn đỏ ghi lại từ clip.

Liên quan đến vụ việc, Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Hành vi vượt đèn đỏ không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng. Sự việc này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành luật của một bộ phận tài xế, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường xử lý mạnh tay các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Giao thông phía Đông TP.HCM sau 3 tuần sửa cầu Bình Triệu 1

Ghi nhận ngày 15 và 16/9, tình hình giao thông tại khu vực cầu Bình Triệu đã bớt căng thẳng sau khi triển khai nhiều giải pháp điều tiết giảm áp lực, hỗ trợ người dân.

4 giờ trước

Hầm chui 830 tỷ ở TP.HCM thông xe chưa lâu đã chi chít 'ổ gà'

Đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, TP.HCM) đang xuống cấp nghiêm trọng.

31:1871 hôm qua

Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe ben vượt ẩu ở TP.HCM

Chiều 10/9, Công an phường Cát Lái (TP.HCM) phối hợp Đội CSGT Cát Lái tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.

18:32 10/9/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xac-minh-xe-bon-vuot-den-do-o-cu-chi-post1778888.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Xe bồn vượt đỏ TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Xe bồn đèn đỏ Xe vượt đèn đỏ Vượt đèn đỏ TP.HCM Đèn đỏ Sài Gòn Xe bồn Sài Gòn

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Chi dinh nhan su tham gia cap uy Dang bo cac co quan Dang Trung uong hinh anh

Chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

2 giờ trước 12:42 17/9/2025 Xã hội Xã hội

0

Ông Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết dự kiến, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cấp có thẩm quyền sẽ có các quyết định chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý