Tài xế vụ xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê bị đình chỉ

  • Thứ ba, 9/9/2025 17:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngoài bị cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính, tài xế lái xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê còn bị công ty kỷ luật với hình thức đình chỉ công việc.

Liên quan vụ tài xế xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 3/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xe khách giường nằm BKS 76B-013.34 đã vượt ẩu trên Quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê. Hành vi này được camera hành trình của một ôtô ghi lại.

Tài xế xe khách được xác định là Bùi Quang Minh (SN 1984, trú Đắk Lắk), thuộc Công ty TNHH Chín Nghĩa (trụ sở Quảng Ngãi).

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Minh thừa nhận vi phạm và tự nguyện viết cam kết không tái phạm. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng. Được biết, Công ty TNHH Chín Nghĩa đã đình chỉ công việc đối với tài xế Minh.

https://tienphong.vn/tai-xe-vu-xe-khach-vuot-au-tren-deo-an-khe-bi-dinh-chi-cong-viec-post1776710.tpo

Trương Định/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

