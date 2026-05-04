Tài xế bị tát thẳng mặt khi nhờ người đàn ông 'đỗ gọn xe'

Ngày 4/5, mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh bạo lực xảy ra tại một trường mầm non ở xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Một tài xế xe tải chở hàng đến trường mầm non giao thực phẩm cho bếp ăn. Anh phát hiện chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển đang đỗ chắn lối di chuyển.
Trong video được ghi lại từ camera hành trình của xe, nam tài xế nói với người đàn ông: "Anh ơi, anh đứng gọn vào để em đánh xe giao hàng cho các cháu". Bất ngờ, người đàn ông nổi giận, bắt đầu chửi bới tài xế vì cho rằng anh có lời lẽ không lịch sự với mình.
Dù nam tài xế bình tĩnh giải thích, người đàn ông ngày càng hung hăng, đỉnh điểm là lao đến bạt tai đối phương. Xung quanh, một số phụ huynh đang đón con lên tiếng can ngăn song người đàn ông không dừng lại, tiếp tục dọa nạt, thách thức. Trong khi đó, tài xế xe tải không phản kháng.
|
Người đàn ông lao tới hành hung tài xế khi được yêu cầu dời xe ra chỗ khác. Ảnh cắt từ clip.
Khi được lan truyền trên mạng xã hội, hành vi của người đàn ông hứng nhiều bình luận chỉ trích, đặc biệt khi diễn ra ngay trong môi trường trường học, vào giờ đón trẻ mầm non. Không ít người kêu gọi tìm ra danh tính người tấn công tài xế và mong cơ quan chức năng vào cuộc.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện công an xã Hiệp Hòa cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về sự việc qua các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.
"Chúng tôi đã phân công cán bộ nhanh chóng điều tra, xử lý vụ việc", đại diện công an xã cho biết.
Video ghi lại vụ việc vẫn tiếp tục được nhiều trang mạng chia sẻ cùng nhiều bình luận bức xúc.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.