Tài xế bị tát thẳng mặt khi nhờ người đàn ông 'đỗ gọn xe'

Thấy một người đàn ông đỗ xe chắn chỗ lùi trong khuôn viên trường mầm non ở Bắc Ninh, nam tài xế lịch sự yêu cầu người này dời phương tiện song bất ngờ bị hành hung.

Người đàn ông bạt tai tài xế khi được nhờ 'đỗ gọn xe' Được tài xế xe tải nhờ dời xe ra chỗ khác để di chuyển, người đàn ông đi xe máy bỗng chửi bới, tấn công nam tài xế ngay trong trường mầm non ở xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh

Ngày 4/5, mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh bạo lực xảy ra tại một trường mầm non ở xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Một tài xế xe tải chở hàng đến trường mầm non giao thực phẩm cho bếp ăn. Anh phát hiện chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển đang đỗ chắn lối di chuyển.

Trong video được ghi lại từ camera hành trình của xe, nam tài xế nói với người đàn ông: "Anh ơi, anh đứng gọn vào để em đánh xe giao hàng cho các cháu". Bất ngờ, người đàn ông nổi giận, bắt đầu chửi bới tài xế vì cho rằng anh có lời lẽ không lịch sự với mình.

Dù nam tài xế bình tĩnh giải thích, người đàn ông ngày càng hung hăng, đỉnh điểm là lao đến bạt tai đối phương. Xung quanh, một số phụ huynh đang đón con lên tiếng can ngăn song người đàn ông không dừng lại, tiếp tục dọa nạt, thách thức. Trong khi đó, tài xế xe tải không phản kháng.

Người đàn ông lao tới hành hung tài xế khi được yêu cầu dời xe ra chỗ khác. Ảnh cắt từ clip.

Khi được lan truyền trên mạng xã hội, hành vi của người đàn ông hứng nhiều bình luận chỉ trích, đặc biệt khi diễn ra ngay trong môi trường trường học, vào giờ đón trẻ mầm non. Không ít người kêu gọi tìm ra danh tính người tấn công tài xế và mong cơ quan chức năng vào cuộc.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện công an xã Hiệp Hòa cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về sự việc qua các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

"Chúng tôi đã phân công cán bộ nhanh chóng điều tra, xử lý vụ việc", đại diện công an xã cho biết.

Video ghi lại vụ việc vẫn tiếp tục được nhiều trang mạng chia sẻ cùng nhiều bình luận bức xúc.