Nguyên nhân VĐV flyboard và khách chìm nghỉm khi đang 'bay' ở Hoa Lư

Quản lý đội Flyboard Mũi Né cho biết sự cố xảy ra do thiết bị hút rác vào động cơ, khiến hệ thống tắt đột ngột. VĐV và du khách rơi tự do, mất kiểm soát, dẫn đến tai nạn.

Thanh niên gặp sự cố khi đang chơi ván bay ở Ninh Bình Sự cố khiến 2 người chơi bị ngã xuống nước, sau đó may mắn thoát nạn.

Chiều 4/5, trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, Quản lý đội Flyboard Mũi Né, cho biết hiện sức khoẻ của vận động viên Phạm T.A. (42 tuổi), người điều khiển flyboard gặp sự cố khi đang biểu diễn ở hồ núi Lớ (Ninh Bình), đang được điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội và sức khỏe đã ổn định trở lại.

Theo chị Thủy, nguyên nhân ban đầu được xác định do thiết bị hút phải rác từ dưới hồ vào động cơ, khiến hệ thống đột ngột ngừng hoạt động. Việc mất lực đẩy khiến cả VĐV và du khách rơi tự do.

Trong lúc hoảng loạn, du khách theo phản xạ đã đẩy VĐV ra, làm anh mất thăng bằng. Cùng lúc, ống bơm nước bị xoắn và vướng vào chân vịt, trong khi toàn bộ hệ thống nặng hàng chục kg kéo VĐV chìm xuống sâu hơn.

Chị Thủy cho biết VĐV Phạm T.A. là người có nhiều kinh nghiệm, được đánh giá có trình độ kỹ thuật cao, hiện tham gia đào tạo các VĐV chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Đội flyboard của chị Thủy đã thực hiện nhiều màn trình diễn trước đó. Buổi bay sáng 3/5 chỉ là thử nghiệm, không phải chương trình chính thức.

Theo quy trình biểu diễn chính thức, xuồng cứu hộ luôn túc trực và có thể xử lý sự cố trong vòng vài giây. Tuy nhiên, tại hồ Núi Lớ, địa điểm đang được khảo sát theo đề nghị của đối tác cho các chương trình sau, các xuồng cứu hộ đã rút ra xa sau khi hoàn tất việc kiểm tra địa hình.

Trong buổi thử nghiệm, một nhóm 3 du khách đến từ Hà Nội đề nghị được trải nghiệm. Người gặp nạn cùng VĐV được xác định có khả năng bơi tốt nên được đồng ý cho tham gia. Khi sự cố xảy ra, VĐV T.A. đã cố gắng đẩy du khách nổi lên nhiều lần trước khi bản thân bị chìm.

Sau sự việc, toàn bộ hoạt động biểu diễn flyboard tại Ninh Bình đã tạm dừng để rà soát, đảm bảo các điều kiện an toàn.