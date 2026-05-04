Ly chè 170.000 đồng ở Huế gây tranh cãi

Ngay sau khi nhận được phản ánh về ly chè có giá 170.000 đồng, UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) đã làm việc với chủ quán.

Đoàn kiểm tra của UBND phường Thuận Hóa tại quán Chè Chùa sau khi tiếp nhận phản ánh về giá. Ảnh: Phường Thuận Hóa.

Sáng 4/5, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP Huế), cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh về ly chè có giá 170.000 đồng lan truyền trên mạng xã hội, địa phương đã làm việc với chủ cơ sở chè Chùa trên đường Hùng Vương để xác minh thông tin.

Theo nội dung tường trình, khoảng 18h ngày 2/5, có 3 khách đến mua chè và yêu cầu lấy đầy đủ tất cả món chè trong quán vào một ly. Chủ quán cho biết đã thông báo trước với khách rằng ly chè sẽ gồm rất nhiều món, giá tiền cao và hỏi lại khách có đồng ý hay không.

Ly chè 170.000 đồng gây xôn xao mạng xã hội.

Sau đó, một nam thanh niên trong nhóm khách đã đồng ý nên bà mới bắt đầu múc chè, đồng thời tính tiền từng món khi cho vào ly. Giá các món dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng, riêng 2 viên heo quay có giá 12.000 đồng. Tổng tiền các món chè trong ly là 163.000 đồng.

Ngoài ra, chủ quán cho biết khách yêu cầu thêm 5 ly nhựa trị giá 10.000 đồng và một ly chè hạt lựu 20.000 đồng, nên tổng hóa đơn là 190.000 đồng.

Chủ cơ sở khẳng định việc cho hơn 20 món chè vào một ly là theo yêu cầu của khách và cam đoan toàn bộ nội dung tường trình là đúng sự thật.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết cơ sở có niêm yết giá các món chè theo quy định. Qua ghi nhận thực tế, các bên có trao đổi, báo giá trước khi cung cấp dịch vụ và khách hàng đồng ý sử dụng, chưa phát hiện hành vi ép giá hay gian lận. Sự việc hiện đã được giải quyết ổn thỏa.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh một ly chè với nội dung: "Đừng cơm canh cá thịt nữa, mời cả nhà chuyển qua chè chùa. Ly chè thập cẩm này 170k là đắt hay rẻ mọi người. Xin lời nhận xét công tâm". Bài đăng thu hút sự chú ý và nhận nhiều ý kiến trái chiều về mức giá của ly chè.

Bảng giá chè niêm yết tại quán. Ảnh: Phường Thuận Hóa.