Tải ứng dụng này để nắm mọi thông tin về dịp A80

Người dân có thể tải và cập nhật các thông tin chính thức trong khuôn khổ sự kiện 2/9 tại nền tảng A80 - Tự hào Việt Nam của TP Hà Nội.

Cập nhật thông tin dịp lễ trên ứng dụng A80.

Hoà mình vào không khí sự kiện 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, TP Hà Nội đã ra mắt nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” tại địa chỉ a80.hanoi.gov.vn kèm ứng dụng trên điện thoại để phục vụ người dân.

Đây là địa chỉ tin cậy để bạn đọc tìm hiểu về các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 như diễu binh, triển lãm, đến các thông tin hướng dẫn về an ninh - giao thông - y tế - dịch vụ… và các điểm đến không thể bỏ qua của Hà Nội trong dịp lễ trọng đại này. Ngoài ra, ứng dụng được cập nhật nhiều tính năng mới mẻ, mang đến sự tiện lợi cho người dân. Các bạn trẻ có thể tìm đọc tư liệu, lan tỏa tinh thần yêu nước qua nhiều tiện ích bổ sung từ nền tảng.

Cung cấp thông tin toàn diện

Người dân có thể truy cập nền tảng theo địa chỉ, hoặc tải ứng dụng thông qua Google Play hoặc App Store. Lưu ý, tuyệt đối không cài đặt thông qua liên kết lạ hoặc file .APK để tránh bị mất dữ liệu cá nhân.

Nổi bật trên website là thiết kế với tinh thần lễ hội tươi vui, hai tông màu đỏ, vàng chủ đạo kèm lá cờ Tổ quốc, tạo nên không khí trang trọng nhưng gần gũi, và truyền cảm hứng. Ngay tại trang chủ, người dùng có thể thấy hình ảnh, tư liệu clip Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và đoàn quân diễu binh.

Tìm kiếm ứng dụng trên App store và Google Play.

Trang chủ đóng vai trò như một thư viện số về sự kiện A80. Từ thước phim tài liệu quý, lời hiệu triệu lịch sử, hình ảnh sinh động đến không gian trưng bày 3D thực tế ảo, người dân có thể nắm bắt toàn bộ thông tin tại đây.

Các sự kiện, được phân loại thành triển lãm, nghệ thuật, diễu binh đã được liệt kê trong phần Sự kiện nổi bật. Khi nhấn vào nút Chi tiết, giao diện hiển thị thời gian (ngày, giờ), địa điểm và mô tả khác như danh sách nghệ sĩ, quy mô sự kiện, cùng nhiều lưu ý quan trọng khác.

Để cập nhật thông tin trước, trong và sau sự kiện, người dân có thể xem qua mục Tin tức. Tại đây cung cấp những hướng dẫn rõ ràng và dễ hiểu trong dịp đại lễ, từ việc cập nhật tình hình phân luồng giao thông, gợi ý bãi gửi xe, dự báo thời tiết, cho đến cung cấp các kênh truyền hình trực tiếp và thông tin về các hoạt động bên lề giàu ý nghĩa.

Bản đồ thời gian thực trên website A80.

Đặc biệt, nền tảng hỗ trợ tính năng bản đồ thời gian thực, mang đến một cái nhìn tổng quan, trực quan nhất. Người dùng có thể nắm được phạm vi diễn ra hoạt động, các điểm xem trực tiếp, thời gian cấm đường. Ngoài ra, các thông tin về giao thông công cộng, điểm cấp phát nhu yếu phẩm, nhà vệ sinh, hay điểm hỗ trợ y tế, nhà hàng, khách sạn đều được thể hiện đầy đủ.

Nhiều tính năng thú vị

Nếu có thắc mắc liên quan đến chương trình, người dùng có thể gửi về email hỗ trợ hoặc kéo xuống các câu hỏi thường gặp, tất cả đều ở cuối trang. Các thông tin như tìm tuyến xe buýt đến sự kiện, xem truyền hình trực tiếp ở đâu, hay lịch trình các sự kiện sắp diễn ra sẽ đều có ở đây.

Ngoài ra, chatbot AI trên nền tảng có thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Tính năng đóng vai trò như “trợ lý ảo” thông minh, sẵn sàng tư vấn về các sự kiện, chỉ dẫn đường đi và tạo lịch nhắc nhở tham gia một cách tiện lợi.

Tính năng trợ lý ảo trên A80.

Người dùng có thể truy cập chatbot trong nút màu vàng có hình hộp thoại ở phía dưới chính giữa điện thoại, hoặc góc phải phía dưới màn hình nếu vào trên website. Trợ lý cũng sẽ gửi các thông tin về tình hình thời tiết, giao thông, hay nhắc lịch khi người dùng cho phép nhận thông báo.

Để lan toả tinh thần yêu nước, A80 - Tự hào Việt Nam còn đóng vai trò như một mạng xã hội, liên tục cập nhật những hình ảnh, tư liệu đẹp từ cộng đồng, tạo nên bức tranh đa dạng, từ xưa đến nay, trong và ngoài nước. Người dân có thể tạo ảnh đại diện, thiệp sử dụng khung của A80 trên nền tảng.

Tạo ảnh đại diện A80 dễ dàng trên website.

Ở gần cuối trang, người dùng có thể nhấn đăng tải một tấm ảnh của bản thân, hoặc với bạn bè, gia đình để lồng khung, sau đó tải ảnh về ở nút kế bên. Tính năng tạo thiệp cũng làm tương tự. “A80 - Tự hào Việt Nam” mang đến sự kết hợp hài hoà giữa công nghệ và văn hoá.