KOL Việt Nam sẽ có chứng nhận tín nhiệm

Việc đào tạo về hiểu biết pháp luật, cấp chứng nhận tín nhiệm và giám sát quá trình hoạt động của KOL giúp phát huy thế mạnh truyền thông, lan tỏa giá trị tích cực cho xã hội.

Sáng 18/8, hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL summit 2025) được tổ chức tại Hà Nội. Đây là hội nghị đầu tiên quy tụ KOL trên cả nước, cùng với cơ quan quản lý, doanh nghiệp nền tảng để tạo diễn đàn kết nối cộng đồng KOL.

Tại sự kiện, Liên minh “Niềm tin số”, là tập hợp KOL/KOC uy tín, cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng trực tuyến, doanh nghiệp được thành lập, để lan tỏa giá trị tích cực, dẫn dắt niềm tin, xây dựng chuẩn mực.

Bên cạnh đó, chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng” cũng được khởi động, nhằm hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức ở cộng đồng KOL và chương trình đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch, niềm tin và trách nhiệm của KOL/KOC.

KOL là đại sứ số trong kỷ nguyên mới của quốc gia

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Cục A05, Bộ Công an), nhận định những người có ảnh hưởng đang góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá, lan tỏa bản sắc, giá trị Việt Nam ra thế giới.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an chia sẻ về vai trò của KOL Việt Nam trong kỷ nguyên mới của quốc gia. Ảnh: BTC.

“Đây không chỉ là những gương mặt đại diện cho xu hướng mới, mà còn là những đại sứ số góp phần quan trọng trong xây dựng Việt Nam và thực hiện bộ tứ trụ cột kiến tạo kỷ nguyên mới của quốc gia”, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, nhận định.

Khẳng định những KOL là nguồn động lực để đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng nền kinh tế số, văn hóa số, xã hội số giàu bản sắc, bền vững, Cục trưởng Cục A05 cho biết nhiều chủ trương, chỉnh sách được ban hành để tạo môi trường phát triển lành mạnh cho KOL, giúp lan tỏa giá trị “chân, thiện, mỹ”.

Do đó, Thiếu tướng Lê Xuân Minh nhận định KOL cần ý thức sâu sắc tác động của mình trong từng phát ngôn, hình ảnh và hành động. Cơ quan quản lý, các nền tảng công nghệ cũng cần chung tay định hướng, đồng hành, hỗ trợ cùng kiến tạo môi trường lành mạnh để KOL nêu cao lòng yêu nước, phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội và truyền thông quốc gia ngày càng phát triển.

Nhiều quốc gia đã có cơ chế kiểm soát KOL

Từ góc độ cơ quan quản lý, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chia sẻ những kinh nghiệm từ các quốc gia gần gũi với Việt Nam trong quản lý những người có ảnh hưởng trên mạng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT, cho biết Trung Quốc coi KOL, người nổi tiếng là biểu tượng của các giá trị về văn hóa, lối sống của xã hội. Vì vậy, quốc gia này có quan điểm phải quản lý đúng đối với KOL, bao gồm quản lý về quy định pháp luật, văn hóa, đạo đức, và đặc biệt là minh bạch về hoạt động quảng cáo.

Đại diện Cục PTTH&TTĐT chia sẻ về các kinh nghiệm quản lý KOL của các quốc gia lân cận. Ảnh: Tuấn Anh.

Trung Quốc cũng có những biện pháp phạt về quản lý hành chính, hình sự, đặc biệt là “phong sát”, cấm sóng. Các cơ quan quản lý là nơi đưa ra những quyết định quản lý này.

Trong khi đó ở Hàn Quốc, chính các cơ quan truyền thông, đài truyền hình lớn sẽ ngồi cùng nhau thẩm định, đưa ra quyết định “tẩy chay” dưới sự giám sát của các hội nghề nghiệp.

Đại diện Cục PTTH&TTĐT cũng chia sẻ những đề xuất để quản lý về KOL tại Việt Nam, qua việc xây dựng hành lang pháp lý và tăng cường quản lý, đồng thời tận dụng thế mạnh truyền thông của KOL cho các giá trị tích cực.

Đại diện TikTok Việt Nam đề xuất có phương án giúp KOL trở thành nghề, qua đó nâng cao sự chuyên nghiệp. Ảnh: Tuấn Anh.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, cho biết có hàng triệu tài khoản sử dụng TikTok ở Việt Nam, nhiều người có thu nhập và nộp thuế từ đó. Tuy nhiên, KOL hiện nay chưa được coi là một nghề, từ đó chưa thể “chuyên nghiệp”. Đây là một trong những góp ý của đại diện nền tảng cho ngành sáng tạo nội dung.

Ông Thanh cũng chia sẻ rằng nhiều nhà sáng tạo nội dung đã trực tiếp bày tỏ mong muốn có một tổ chức để đại diện cho tiếng nói của mình. Nhu cầu này sẽ được đáp ứng với Liên minh “Niềm tin số”.

Sẽ cấp chứng nhận Tín nhiệm cho người có ảnh hưởng

Tại sự kiện, đại diện Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia chia sẻ chi tiết hơn về chương trình “Tín nhiệm Người ảnh hưởng”, sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về pháp lý, đạo đức, lan tỏa thông điệp người có ảnh hưởng trên mạng cần có trách nhiệm.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Ủy viên ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho rằng cần phân định rõ người có ảnh hưởng (influencer) và người dẫn dắt dư luận (KOL). Sự khác biệt nằm ở niềm tin của cộng đồng, được xây dựng qua quá trình hoạt động.

“Tín nhiệm được coi là cầu nối để người có ảnh hưởng bước qua ranh giới rất mỏng, vượt qua vai trò lan tỏa, trở thành người dẫn dắt dư luận (KOL)”, ông Quân nhận xét.

Đại diện của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chia sẻ về chương trình "Tín nhiệm Người ảnh hưởng". Ảnh: Tuấn Anh.

Những người tham gia chương trình “Tín nhiệm Người ảnh hưởng” gồm nhóm KOL, KOC, những người bán hàng trực tuyến, quản trị cộng đồng online và cả doanh nghiệp, tổ chức truyền thông.

Nó bao gồm chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức, vinh danh KOL/KOC tiêu biểu, và các khóa tập huấn, nâng cao năng lực, đặc biệt là năng lực về pháp lý, chuẩn mực đạo đức.

Một bộ tiêu chuẩn cộng đồng về chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm chất lượng nội dung của cộng đồng KOL cũng sẽ được xây dựng, dựa trên các nền tảng giá trị đạo đức, trách nhiệm xã hội và các yêu cầu pháp lý. Tiêu chuẩn này cũng sẽ tham chiếu nhiều tiêu chuẩn từ các nước trên thế giới như Pháp, Mỹ, Anh.

Để đánh giá tín nhiệm, khung tiêu chí gồm 5 trụ cột: Minh bạch nội dung và hoạt động quảng cáo; Chuẩn mực đạo đức và lịch sử hành vi truyền thông; Mức độ tương tác thực và phản hồi cộng đồng ; Sự phù hợp với thương hiệu và giá trị xã hội và Tuân thủ quy định về pháp luật.

Sau khi hoàn thành chương trình, người có ảnh hưởng sẽ được cấp chứng nhận có hiệu lực trong 12 tháng. Kết quả đánh giá, thông tin chứng chỉ được công khai, minh bạch, có quy trình hậu kiểm và tái xác minh.

“Tín nhiệm không chỉ là quyền lợi cá nhân, tín nhiệm là trách nhiệm xã hội và xây dựng tín nhiệm là một quá trình liên tục”, đại diện Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia chia sẻ.