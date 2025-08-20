Ngoài Kiki Info, trong bảng xếp hạng của Decision Lab về những nền tảng AI được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam còn có những tên tuổi lớn quốc tế như Gemini, Copilot, Deepseek, Grok….

Báo cáo thực trạng sử dụng AI với tầm nhìn hướng tới việc bình dân hóa AI tại Việt Nam được Decision Lab công bố vào tháng 8 đã cho thấy những xu hướng sử dụng AI quan trọng.

Nổi bật là mức độ sử dụng AI của Việt Nam đang đạt mức cao với gần 80% người dùng Internet từng sử dụng AI trong 3 tháng vừa qua. Trong đó, 1/3 đã tích hợp AI vào thói quen hàng ngày. Ngoài ra, trong số những người đang sử dụng AI, có tới 55% đang trả phí cho dịch vụ này.

Tỷ lệ sử dụng AI của người Việt.

Là nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á với tốc độ khoảng 20% mỗi năm, Chính phủ Việt Nam đã ban hành những chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia như Nghị quyết 57-NQ/TW, Chiến lược quốc gia về AI theo Quyết định 127/QĐ-TTg, hay phong trào "Bình dân học vụ số".

Trong bối cảnh đó, các công ty Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt làn sóng công nghệ mới toàn cầu, đặc biệt là AI để đẩy mạnh việc tiếp cận và sử dụng các xu hướng giải pháp mới cho người dùng trong nước. Theo Decision Lab, danh mục các công cụ AI mà người dùng Việt Nam sử dụng hiện nay rất đa dạng, bao gồm cả nền tảng trong và ngoài nước. Điều này minh chứng cho sự am hiểu nhu cầu của người Việt cũng như định hướng phát triển đúng đắn của các nền tảng AI nội địa.

Cụ thể, dẫn đầu danh mục công cụ AI được người Việt sử dụng nhiều nhất vẫn là ChatGPT với 81%, xếp sau đó lần lượt là Gemini và Meta AI với 51% và 36%. Copilot, Deepseek hay Grok cũng góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Các nền tảng AI Việt cũng có sự bứt phá mạnh mẽ trong nỗ lực đưa sản phẩm tới gần hơn với người dùng. Cụ thể, Kiki - Trợ lý hỏi đáp đa lĩnh vực được phát triển bởi 100% kỹ sư người Việt của Zalo, ra mắt vào đầu năm 2025 đã xuất hiện trong bảng xếp hạng với các tên tuổi toàn cầu.

Nền tảng Việt góp mặt trong bảng xếp hạng với các tên tuổi quốc tế.

Được vận hành dưới dạng một Official Account (tài khoản chính thức) trên nền tảng nhắn tin Zalo với tên gọi Kiki Info, trợ lý này đã có thời điểm ghi nhận hơn 1 triệu lượt người dùng truy cập trong chưa đầy 2 tháng. Nhờ tích hợp trực tiếp trên Zalo, người dùng Kiki Info cũng có thể nhanh chóng thực hiện các tác vụ hỏi đáp ngay trên trên ứng dụng nhắn tin đang phục vụ gần 80 triệu người dùng mà không cần truy cập vào các website hay tải về những ứng dụng mới.

Kiki Info cung cấp bộ ba tính năng gồm hỏi đáp các chủ đề khác nhau như khoa học, lịch sử, luật giao thông; sáng tạo nội dung gồm viết văn, soạn email, tin đăng mạng xã hội; giải trí bằng cách đưa ra các gợi ý về địa điểm du lịch, âm nhạc, sách…

Trợ lý hỏi đáp Kiki Info.

Được phát triển dựa trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) hoàn toàn “Make in Vietnam”, Kiki Info có khả năng hiểu tiếng Việt sâu rộng và giao tiếp hiệu quả, gần gũi với người dùng. Các kết quả tương tác được trả về chính xác, nhanh chóng với văn phong tự nhiên.

Bên cạnh Trợ lý hỏi đáp Kiki Info, trước đó Zalo cũng thành công đưa Kiki Auto trở thành trợ lý ôtô thân thiết với người lái xe tại Việt Nam. Đây là trợ lý ô tô “Make in Việt Nam” đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng, cung cấp cho người dùng hàng loạt các tính năng thông minh như chỉ đường, nghe nhạc, cảnh báo giao thông, báo cáo phạt nguội thông minh, bản tin AI… Tất cả chỉ thông qua các câu lệnh đơn giản bằng giọng nói, cho thấy sự am hiểu ngôn ngữ tiếng Việt đa vùng miền và trong đa ngữ cảnh của một trợ lý được hoàn toàn phát triển bởi người Việt.