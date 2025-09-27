Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tài tử 'Người nhện' khổ sở

  • Thứ bảy, 27/9/2025 15:19 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Tom Holland và Zendaya buộc phải chi khoản tiền lớn để đảm bảo an toàn cuộc sống. Ngôi sao Spider-Man thu hút sự chú ý sau khi gặp sự cố trên phim trường, phải về nhà nghỉ ngơi.

Theo Daily Mail, Tom Holland và Zendaya được cho là phải chi 1.000 bảng Anh mỗi ngày cho vấn đề an ninh sau khi người hâm mộ bắt đầu tụ tập xung quanh ngôi nhà trị giá 3 triệu bảng Anh ở phía tây London.

dien vien thue ve si anh 1

Tom Holland và Zendaya tăng cường an ninh vì cuộc sống riêng tư bị ảnh hưởng. Ảnh: Shutterstock.

Sau khi xác nhận việc đính hôn hồi đầu năm, cặp sao không thể có cuộc sống bình thường khi khán giả thường xuyên bao vây, yêu cầu ký tặng và chụp ảnh selfie.

"Người hâm mộ liên tục đến nhà họ và mọi chuyện trở nên quá đáng. Cả hai thích giao lưu với mọi người, nhưng khi về nhà, họ chỉ là cặp đôi trẻ đang cố gắng có cuộc sống bình thường. Mọi người bắt đầu kéo đến cổng, xin chụp ảnh và chữ ký. Giờ hai người có thêm lực lượng an ninh để ngăn chặn bất kỳ người lạ nào", nguồn tin cho biết.

Một người hàng xóm nói với The Sun: "Ngay khi Tom Holland và Zendaya bắt đầu ghi hình, khán giả kéo đến rất đông. Giờ đây, họ có một anh chàng bảo vệ lực lưỡng canh gác bên ngoài. Anh ấy khá thân thiện, nhưng ngoại hình không phải kiểu người mà bạn muốn gây sự".

Gần đây, Tom Holland dành nhiều thời gian ở nhà để nghỉ ngơi sau vụ tai nạn trên phim trường Spider-Man: Brand New Day. Việc nam diễn viên gặp chấn động khiến quá trình sản xuất phải tạm dừng.

Một nguồn tin trong ê-kíp cho biết: "Vụ tai nạn không tệ như mọi người nghĩ. Một sợi dây bị đứt vòng kéo khiến anh ấy bị thương ở xương sườn. Đoàn làm phim đã được thông báo phải tạm dừng trong hai tuần. Tom phải nghỉ ngơi vì nghi ngờ bị chấn động não và không ai muốn anh ấy vội vã quay lại phim trường".

Tờ Daily Mail tiết lộ việc ngừng sản xuất ước tính khiến các nhà sản xuất thiệt hại tới 1,5 triệu bảng Anh mỗi ngày. Cụ thể, Emeka Egbuonu - một đạo diễn phim chia sẻ: "Một tác phẩm quy mô như Spider-Man: Brand New Day thì chi phí vận hành hàng ngày là rất lớn. Mỗi ngày quay phim có thể tốn từ 1,1 đến 1,5 triệu bảng Anh".

Chuyên mục giải trí giới thiệu Walt Disney - sáng tạo không ngừng. Tên tuổi của ông gắn với rất nhiều bộ phim hoạt hình nổi tiếng, đặc biệt là phim về chú chuột Mickey cùng nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Là một họa sĩ và nhà sản xuất thiên tài, Walt Disney luôn có những sáng kiến mới lạ, có cách làm phim khác hẳn các họa sĩ hoạt hình cùng thời.

CEO tập đoàn CJ bị tố tổ chức tiệc thác loạn, tuyển chân dài

Theo bài báo của Dispatch, CEO Tập đoàn CJ Lee Jae Hyun thường xuyên tổ chức các bữa tiệc riêng tư rồi tuyển chọn những cô gái xinh đẹp, gợi cảm đến nhảy nhót sexy.

35:2080 hôm qua

Cơn ác mộng của Kim Kardashian

Kim Kardashian phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên bạn trai cũ Ray J. Nam ca sĩ sử dụng một đạo luật liên bang cho vụ kiện nhắm vào ngôi sao truyền hình thực tế.

15:48 25/9/2025

Hàm Trần 'Tử chiến trên không': Tôi không bắt chước người Mỹ làm phim

"Đừng có nói nước khác mới làm phim hành động. Việt Nam làm được chứ. Đây là vùng đất anh hùng, nhiều câu chuyện hấp dẫn, có thể kể", đạo diễn Hàm Trần nói.

06:09 23/9/2025

Nhật Long

diễn viên thuê vệ sĩ Spider-Man Người nhện Tom Holland Walt Disney Zendaya Marvel sao Âu Mỹ Hollywood giải trí

    Đọc tiếp

    Co hoi tai sinh cua Trieu Lo Tu hinh anh

    Cơ hội tái sinh của Triệu Lộ Tư

    33 phút trước 20:26 27/9/2025

    0

    Triệu Lộ Tư vướng nhiều scandal đời tư, khiến các hoạt động bị hủy, thương hiệu hợp tác quay lưng. Tuy nhiên, bộ phim mới của cô có hiệu quả phát sóng tốt.

    Quynh Chau truoc khi cuoi hinh anh

    Quỳnh Châu trước khi cưới

    2 giờ trước 19:18 27/9/2025

    0

    Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc trong lễ dạm ngõ với doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát. Á hậu bận rộn với công việc dày đặc trước thời điểm tổ chức lễ cưới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý