Tài tử 'Người nhện' khổ sở

Tom Holland và Zendaya buộc phải chi khoản tiền lớn để đảm bảo an toàn cuộc sống. Ngôi sao Spider-Man thu hút sự chú ý sau khi gặp sự cố trên phim trường, phải về nhà nghỉ ngơi.

Theo Daily Mail, Tom Holland và Zendaya được cho là phải chi 1.000 bảng Anh mỗi ngày cho vấn đề an ninh sau khi người hâm mộ bắt đầu tụ tập xung quanh ngôi nhà trị giá 3 triệu bảng Anh ở phía tây London.

Tom Holland và Zendaya tăng cường an ninh vì cuộc sống riêng tư bị ảnh hưởng. Ảnh: Shutterstock.

Sau khi xác nhận việc đính hôn hồi đầu năm, cặp sao không thể có cuộc sống bình thường khi khán giả thường xuyên bao vây, yêu cầu ký tặng và chụp ảnh selfie.

"Người hâm mộ liên tục đến nhà họ và mọi chuyện trở nên quá đáng. Cả hai thích giao lưu với mọi người, nhưng khi về nhà, họ chỉ là cặp đôi trẻ đang cố gắng có cuộc sống bình thường. Mọi người bắt đầu kéo đến cổng, xin chụp ảnh và chữ ký. Giờ hai người có thêm lực lượng an ninh để ngăn chặn bất kỳ người lạ nào", nguồn tin cho biết.

Một người hàng xóm nói với The Sun: "Ngay khi Tom Holland và Zendaya bắt đầu ghi hình, khán giả kéo đến rất đông. Giờ đây, họ có một anh chàng bảo vệ lực lưỡng canh gác bên ngoài. Anh ấy khá thân thiện, nhưng ngoại hình không phải kiểu người mà bạn muốn gây sự".

Gần đây, Tom Holland dành nhiều thời gian ở nhà để nghỉ ngơi sau vụ tai nạn trên phim trường Spider-Man: Brand New Day. Việc nam diễn viên gặp chấn động khiến quá trình sản xuất phải tạm dừng.

Một nguồn tin trong ê-kíp cho biết: "Vụ tai nạn không tệ như mọi người nghĩ. Một sợi dây bị đứt vòng kéo khiến anh ấy bị thương ở xương sườn. Đoàn làm phim đã được thông báo phải tạm dừng trong hai tuần. Tom phải nghỉ ngơi vì nghi ngờ bị chấn động não và không ai muốn anh ấy vội vã quay lại phim trường".

Tờ Daily Mail tiết lộ việc ngừng sản xuất ước tính khiến các nhà sản xuất thiệt hại tới 1,5 triệu bảng Anh mỗi ngày. Cụ thể, Emeka Egbuonu - một đạo diễn phim chia sẻ: "Một tác phẩm quy mô như Spider-Man: Brand New Day thì chi phí vận hành hàng ngày là rất lớn. Mỗi ngày quay phim có thể tốn từ 1,1 đến 1,5 triệu bảng Anh".