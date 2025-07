Tài tử 'Bộ tứ siêu đẳng' để lại 16 triệu USD sau khi qua đời

Theo Daily Mail, Julian McMahon qua đời để lại sự nuối tiếc cho gia đình và người hâm mộ. Xuyên suốt sự nghiệp, nam diễn viên được yêu thích khi đảm nhận nhiều nhân vật từ màn ảnh nhỏ tới màn ảnh rộng. Sau 3 thập kỷ tích lũy, Julian McMahon ước tính sở hữu khối tài sản ròng 16 triệu USD .

Cụ thể, Daily Mail phân tích dựa trên thông tin về các khoản thu nhập.

Trở lại năm 2007, Julian McMahon kiếm được 125.000 USD cho mỗi tập phim Nip/Tuck - tác phẩm có chủ đề y khoa. Trong phim, anh đảm nhận vai diễn bác sĩ Christian Troy. Chỉ một năm sau, cát-xê của anh tăng gấp đôi.

Năm 2015, Julian McMahon kiếm được một khoản tiền từ bất động sản. Được biết, nam diễn viên bán một ngôi nhà ở Hollywood Hills với giá 2,18 triệu USD , thu về khoản lợi nhuận 1,5 triệu USD .

Cách đây ít ngày, Daily Mail đưa tin Julian McMahon qua đời ở tuổi 56 sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư. Kelly McMahon - vợ nam diễn viên chia sẻ thêm với khán giả.

"Bằng tình cảm chân thành, tôi muốn chia sẻ với thế giới rằng người chồng yêu dấu của tôi, Julian McMahon đã ra đi thanh thản sau thời gian nỗ lực vượt qua căn bệnh ung thư. Julian yêu cuộc sống, gia đình, bạn bè, công việc và người hâm mộ của mình. Mong muốn cháy bỏng nhất của anh ấy là mang lại niềm vui cho càng nhiều người càng tốt", Kelly McMahon phát biểu.

Lần gần nhất anh xuất hiện trước công chúng là hồi tháng 3 tại sự kiện SXSW ở Austin, Texas. Julian McMahon cùng Nicolas Cage tham gia quảng bá cho bộ phim kinh dị tâm lý The Surfer.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.