Tại sao cơn bão sắp vào Biển Đông kỳ lạ nhất thế giới?

Bão Senyar hình thành ngay vĩ độ 5° Bắc gần Aceh. Vị trí bất thường này khiến giới khí tượng cảnh báo nguy cơ bão xuất hiện gần xích đạo hơn.

Bão Senyar xuất hiện gần Aceh ở vĩ độ chỉ 5° Bắc. Ảnh: Hindustant Times.

Sáng 28/11, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết một áp thấp nhiệt đới đã vượt qua bán đảo Mã Lai, di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Với quỹ đạo này, hệ thống xoáy thuận nhiều khả năng sẽ vượt vĩ tuyến 5 và tiến vào Biển Đông. Đây được xem là hiện tượng rất hiếm trong lịch sử khí tượng.

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), Senyar khởi nguồn từ nhiễu động 95B và nhanh chóng tăng cấp khi áp sát đảo Sumatra. Hệ thống mang theo dải mưa rất lớn, gió giật mạnh và sóng cao, khiến nhiều khu vực ven biển bị đặt trong tình trạng cảnh giác cao.

Điều khiến giới khí tượng đặc biệt chú ý là vị trí hình thành của Senyar. Một cơn bão xuất hiện gần Aceh ở vĩ độ chỉ 5° Bắc là sự kiện cực kỳ hiếm. Thông thường, xoáy thuận nhiệt đới chỉ có thể phát triển khi nằm cách xích đạo ít nhất 5°, nơi lực Coriolis đủ mạnh để tạo chuyển động xoáy.

Càng tiến sát xích đạo, lực này càng suy yếu, khiến việc hình thành bão gần như bất khả thi. Senyar xuất hiện đúng ở ngưỡng thấp nhất mà một cơn bão vẫn có thể xoay và tổ chức thành hệ thống hoàn chỉnh.

Cuối tháng 11, các điều kiện khí quyển và đại dương tại eo biển Malacca lại đặc biệt thuận lợi: nhiệt độ mặt nước biển ấm, độ ẩm cao và cấu trúc gió theo trục đứng lý tưởng cho đối lưu phát triển. Những yếu tố này đã tiếp thêm năng lượng để nhiễu động 95B mạnh lên, tạo nên một cơn bão hiếm hoi ngay sát xích đạo.

Hiện tượng này mở ra một câu hỏi lớn hơn: liệu biến đổi khí hậu đang “kéo” vùng có thể hình thành bão tiến gần xích đạo? Việc nhiệt độ mặt biển toàn cầu tăng lên có thể khiến những khu vực trước đây được coi là an toàn, như Indonesia, nay phải đối mặt với nguy cơ xoáy thuận nhiệt đới thường xuyên hơn. Điều này buộc các quốc gia vùng nhiệt đới phải rà soát lại đánh giá rủi ro truyền thống.

BMKG cảnh báo Senyar có thể gây ra những tác động đáng kể. Aceh và Bắc Sumatra được dự báo hứng mưa rất to đến cực đoan trong 24 giờ tới, làm tăng nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở.

Ngoài biển khơi, tình hình cũng không kém phần nguy hiểm: khu vực phía bắc eo biển Malacca, ngoài khơi Aceh và dọc Ấn Độ Dương từ Aceh đến Nias có thể xuất hiện sóng cao 2,5-4 m, đe dọa tàu thuyền và hoạt động đánh bắt. Trước bối cảnh đó, BMKG khuyến cáo người dân theo dõi sát thông tin chính thức, tạm dừng hoạt động trên biển cho đến khi thời tiết ổn định và chủ động chuẩn bị phương án sơ tán tại các khu vực có nguy cơ ngập hoặc sạt lở cao.

Tại Việt Nam, chiều 28/11, cơn bão số 15 đang hoạt động trên Biển Đông tiếp tục duy trì cường độ mạnh. Trong 24-72 giờ tới, bão được dự báo có xu hướng suy yếu dần nhưng vẫn di chuyển phức tạp.

Đến chiều 29/11, tâm bão có khả năng dịch lên phía bắc tây bắc, giữ cường độ cấp 9-10 và giật cấp 13. Sang ngày 30/11, bão gần như đứng yên trên vùng biển tây bắc khu vực giữa Biển Đông, tiếp tục giảm xuống cấp 9, giật cấp 12. Đến 1/12, bão di chuyển theo hướng tây tây nam và suy yếu còn cấp 8-9.