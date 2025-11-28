Mối liên hệ đáng ngại giữa độ nổi tiếng và tuổi thọ của ca sĩ

Ca sĩ càng nổi tiếng càng đối mặt nhiều áp lực, dễ tổn thương trước lối sống độc hại của ngành giải trí. Nghiên cứu cho thấy họ có tuổi thọ ngắn hơn so với đồng nghiệp ít tên tuổi.

Biểu tượng văn hoá của mọi thời đại Whitney Houston qua đời vào năm 2012. Ảnh: CNN.

Một nghiên cứu mới của Đức và Mỹ được công bố trên Journal of Epidemiology & Community Health chỉ ra rằng việc trở nên nổi tiếng với vai trò ca sĩ có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm.

Để thực hiện đề tài này, nhóm nghiên cứu đã phân tích, đối chiếu 324 ca sĩ nổi tiếng với những nhạc sĩ ít tên tuổi hơn nhưng cùng độ tuổi, giới tính, quốc tịch, sắc tộc và thể loại nhạc. Hơn một nửa các ca sĩ trong nghiên cứu này là thành viên ban nhạc; phần lớn là nam giới da trắng theo đuổi dòng nhạc rock Mỹ.

Kết quả cho thấy dù hoạt động solo hay hoạt động trong nhóm nhạc, những ca sĩ nổi tiếng hơn vẫn có tuổi thọ trung bình thấp hơn gần 5 năm so với đồng nghiệp kém tên tuổi. Khả năng tử vong của họ được dự tính cao hơn khoảng 33%.

Cũng trong nghiên cứu này, dữ liệu của nhóm các nhà khoa học cho thấy những ca sĩ solo nổi tiếng cũng phải đối mặt với rủi ro cao hơn so với ca sĩ chính trong nhóm nhạc. Lý do có thể bắt nguồn từ áp lực lớn hơn và thiếu sự hỗ trợ về mặt tinh thần.

Đáng chú ý, nguy cơ tử vong gia tăng chỉ xuất hiện sau khi nghệ sĩ trở nên nổi tiếng. Nhóm nghiên cứu nhận định chi tiết này đã củng cố giả thuyết rằng danh tiếng là yếu tố liên quan trực tiếp đến nguy cơ qua đời sớm.

Một loạt cái chết của các ngôi sao trong thập niên gần đây như Amy Winehouse, Whitney Houston, Prince, George Michael hay Keith Flint, càng khiến dư luận chú ý tới vấn đề này. Tuy vậy, giáo sư Michael Dufner tại Đại học Witten/Herdecke (Đức), thành viên nhóm nghiên cứu, cho rằng giới khoa học cần nghiên cứu thêm để xác định cơ chế khiến danh tiếng ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ.

Vị giáo sư nhận định áp lực biểu diễn, mất riêng tư, sự soi xét liên tục và môi trường bình thường hóa việc sử dụng rượu, ma túy có thể được xem là các yếu tố nguy hiểm.

Ông cũng cảnh báo nghệ sĩ nên nhận thức rõ sự độc hại của lối sống lưu diễn. Đồng thời, các nghệ sĩ cần thường xuyên dành thời gian cho gia đình, bạn bè để chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Trong khi đó, tiến sĩ Sally Anne Gross tại Đại học Westminster (Mỹ), nhận định ngành công nghiệp âm nhạc ngày càng cạnh tranh và bị chi phối bởi mạng xã hội, khiến danh tiếng trở thành yếu tố cô lập nghệ sĩ.

Bà cho rằng dù nhiều đơn vị trong ngành đang nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, danh tiếng vẫn có thể mang đến những thách thức vượt ngoài khả năng kiểm soát.

“Chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn, nhưng điều đó không hề đơn giản. Nhiều người trong ngành âm nhạc, từ quản lý đến các giám đốc điều hành, đang nỗ lực cải thiện môi trường và điều kiện làm việc. Tuy nhiên, danh tiếng lại tạo ra những thách thức khác. Bạn không thể nói nghệ sĩ từ bỏ thói quen bởi bản thân họ không kiểm soát được", bà nói.