Ông Phạm Nhật Vượng tạo khác biệt

VN-Index lao dốc trong phiên 7/11, kéo tài sản của các tỷ phú Việt Nam giảm sâu. Song, tính chung cả tuần, tài sản của Chủ tịch Vingroup vẫn tăng thêm hàng nghìn tỷ.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup vẫn tăng ròng. Ảnh: Bloomberg.

VN-Index vừa trải qua tuần biến động mạnh, kết thúc với phiên giảm hơn 43 điểm, kéo mức giảm cả tuần cũng trên 40 điểm, tương đương 2,5% so với tuần trước. Áp lực bán lan rộng khiến hầu hết nhóm ngành chìm trong sắc đỏ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn - nơi quy tụ nhiều doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của các tỷ phú Việt Nam.

Đà giảm sâu của chỉ số chứng khoán không chỉ khiến thị trường mất hàng trăm nghìn tỷ vốn hóa, mà còn trực tiếp làm tài sản của loạt doanh nhân hàng đầu Việt Nam giảm mạnh. Theo dữ liệu thời gian thực từ Forbes, nhiều tỷ phú Việt Nam đã mất từ vài chục đến hàng trăm triệu USD tài sản ròng trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến này, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, vẫn gia tăng khối tài sản ròng của mình.

Chủ tịch Vingroup vẫn giàu lên

Trong phiên giao dịch gần nhất, ông Phạm Nhật Vượng chứng kiến cổ phiếu VIC giảm 3,9%, xuống còn 199.700 đồng/cổ phiếu. Với gần 390 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, tương đương 10% vốn điều lệ tập đoàn, tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã “mất” hơn 3.100 tỷ đồng trong phiên gần nhất.

Theo Forbes, khối tài sản ròng của ông Vượng giảm hơn 749 triệu USD trong 24 giờ gần nhất, xuống mức 18,7 tỷ USD . Với khối tài sản này, ông Vượng đã lùi xuống vị trí 130 trong danh sách tỷ phú USD thế giới, song vẫn giữ vững ngôi vị người giàu nhất Việt Nam và nằm trong top doanh nhân giàu nhất Đông Nam Á.

Tương tự, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Vingroup, vợ ông Vượng - cũng ghi nhận tài sản giảm mạnh theo đà giảm của cổ phiếu VIC. Với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, bà Hương hiện sở hữu khoảng 34.000 tỷ đồng , giảm gần 1.400 tỷ so với phiên trước.

KHỐI TÀI SẢN RÒNG HIỆN TẠI CỦA CÁC TỶ PHÚ USD VIỆT NAM Nguồn: Forbes. Nhãn Phạm Nhật Vượng Nguyễn Thị Phương Thảo Trần Đình Long Hồ Hùng Anh Nguyễn Đăng Quang Hiện tại tỷ USD 18.7 4.2 2.6 2.2 1.1

Dù thị giá VIC giảm gần 4% trong phiên 7/11, cổ phiếu này vẫn là bluechip hiếm hoi có hiệu suất dương trong tuần vừa qua, với mức tăng 4,5%.

Điều này đồng nghĩa tính trên khung thời gian tuần, tổng tài sản của vợ chồng ông Vượng vẫn tăng ròng gần 5.000 tỷ đồng .

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo mất hàng trăm tỷ đồng

Không như VIC, cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet ngày 7/11 giảm 1,6%, xuống 178.000 đồng/cổ phiếu, kéo hiệu suất giao dịch cả tuần gần nhất xuống âm 4,9%. Cổ phiếu HDB của Ngân hàng HDBank cũng giảm 6,3% trong tuần, còn 30.250 đồng/cổ phiếu, khiến giá trị tài sản từ cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet; Phó chủ tịch HDBank - sụt giảm mạnh.

Hiện bà Thảo trực tiếp nắm giữ hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC (8,02% vốn) và gián tiếp sở hữu gần 155 triệu cổ phiếu VJC (26,2%) thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny. Tổng cộng, nữ tỷ phú đang sở hữu hơn 202 triệu cổ phiếu VJC, với giá trị thị trường khoảng 36.000 tỷ đồng .

Thị giá VJC và HDB giảm lần lượt 4,9% và 6,3% trong tuần gần nhất. Ảnh: VGP.

Tại HDBank, bà Thảo trực tiếp sở hữu 131 triệu cổ phiếu HDB (3,73%) và gián tiếp liên quan tới 451 triệu cổ phiếu HDB (12,86%) thông qua CTCP Sovico, nơi bà giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Tổng cộng, bà Thảo có liên quan tới 582 triệu cổ phiếu HDB, với giá trị thị trường ước tính hơn 17.600 tỷ đồng .

Như vậy, đà giảm của 2 mã cổ phiếu VJC và HDB trong phiên gần nhất đã khiến giá trị tài sản bà Thảo giảm tới 640 tỷ đồng .

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của bà hiện đạt 4,2 tỷ USD , giảm 50 triệu USD chỉ sau một ngày, xếp vị trí 964 trong danh sách tỷ phú USD thế giới.

Tài sản của “vua thép” Trần Đình Long trồi sụt

Trong tuần này, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long chứng kiến khối tài sản cá nhân thu hẹp còn gần 51.600 tỷ đồng . Dù trong phiên 7/11, cổ phiếu HPG chỉ giảm nhẹ 0,2%, tính chung cả tuần, mức giảm thực tế của cổ phiếu Hòa Phát cũng lên tới 2,5%, khiến tài sản của ông Long bị ảnh hưởng.

Ông Long hiện trực tiếp nắm giữ khoảng 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,8% vốn điều lệ tập đoàn.

Trong nhóm tỷ phú USD chịu thiệt hại tuần vừa rồi, Chủ tịch Hòa Phát là người mất ít tiền nhất. Ảnh: HPG.

Theo Forbes, tài sản ròng của ông Long đã giảm 5 triệu USD trong phiên gần nhất, còn 2,6 tỷ USD , xếp vị trí 1.505 thế giới.

Dù không trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, bà Trần Thị Hiền - vợ ông Long - cũng đang sở hữu 528 triệu cổ phiếu HPG, tương đương gần 7% vốn tập đoàn. Tổng giá trị lượng cổ phiếu của bà Hiền hiện đạt gần 13.750 tỷ đồng , giảm hơn 26 tỷ trong phiên 7/11.

Gia đình Chủ tịch Techcombank mất hàng nghìn tỷ

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh cũng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về tài sản cá nhân và gia đình từ biến động thị trường chứng khoán tuần qua. Trong đó, giá trị tài sản ròng của ông Hùng Anh đã giảm 52 triệu USD trong 24 giờ qua, xuống còn 2,2 tỷ USD , tương ứng vị trí người giàu thứ 1.732 trên thế giới, theo Forbes.

Khối tài sản của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, và gia đình bị ảnh hưởng đáng kể với đà giảm của cổ phiếu TCB. Ảnh: TCB.

Trên sàn chứng khoán, ông Hùng Anh cùng các thành viên trong gia đình sở hữu tổng cộng khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, chiếm 17,8% vốn ngân hàng. Trong đó, ông Hùng Anh và vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy trực tiếp nắm giữ gần 427 triệu cổ phiếu TCB, tương đương hơn 6% vốn Techcombank, trong khi 3 người con - Hồ Anh Minh, Hồ Thủy Anh và Hồ Minh Anh - sở hữu khoảng 833,3 triệu cổ phiếu (11,8%).

Phiên 7/11 ghi nhận cổ phiếu TCB giảm 1,8% xuống 33.000 đồng/cổ phiếu, kéo theo quy mô tài sản của gia đình ông Hồ Hùng Anh giảm khoảng 750 tỷ đồng chỉ trong một phiên. Tính chung cả tuần, thiệt hại tài sản của gia đình vị chủ tịch ngân hàng lên tới 2.600 tỷ đồng .

Chủ tịch Masan 'mất' hàng chục triệu USD

Theo Forbes, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang cũng chứng kiến khối tài sản cá nhân giảm 29 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua, xuống còn 1,1 tỷ USD , xếp vị trí 2.952 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang hiện sở hữu khối tài sản 1,1 tỷ USD , theo thống kê của Forbes. Ảnh: MSN.

Hiện thị giá cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan dao động quanh 76.800 đồng/cổ phiếu, và nếu tiếp tục giảm, ông Quang có khả năng rời khỏi danh sách tỷ phú USD thế giới khi tài sản xuống dưới mốc 1 tỷ USD .

Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng này xảy ra. Trong nhiều năm qua, vị doanh nhân này từng nhiều lần "rơi khỏi" và trở lại danh sách tỷ phú USD thế giới. Lần gần nhất ông Quang trở lại danh sách của Forbes là vào tháng 5.

Hiện ông Quang sở hữu và liên quan tới gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 31,19% vốn doanh nghiệp, cùng gần 19 triệu cổ phiếu TCB. Riêng trong phiên 7/11, giá trị cổ phiếu ông Quang nắm giữ đã giảm 900 tỷ đồng .