Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vẫn hơn 24 tỷ USD

Ngày 5/12, Forbes bất ngờ thống kê tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng giảm 10,1 tỷ USD, xuống còn 14,2 tỷ USD, lý do là cổ phiếu VIC vừa điều chỉnh giá theo tỷ lệ 1:1.

Tài sản ông Vượng giảm hơn 10 tỷ USD trong ngày 5/12 vì lý do kỹ thuật. Ảnh: VIC.

Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng bất ngờ “bốc hơi” 10,1 tỷ USD trong ngày 5/12, giảm xuống còn 14,2 tỷ USD , tương đương giảm gần 42% chỉ trong một ngày.

Với biến động này, vị trí của vị doanh nhân Việt Nam trong bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất hành tinh cũng giảm về thứ 190. Trong khi 1 ngày trước đó ông chủ Vingroup vẫn nằm trong nhóm 100 người giàu nhất thế giới.

Tuy nhiên, việc ông Vượng mất hơn 10 tỷ USD tài sản theo thống kê của Forbes thực chất xuất phát từ cơ chế kỹ thuật của ngày giao dịch không hưởng quyền cổ phiếu VIC.

Cụ thể, phiên 5/12 là phiên giao dịch không hưởng quyền cho đợt chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 của Vingroup. Theo phương án phân phối, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 3,85 tỷ cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Sau đợt chia thưởng, vốn điều lệ của Vingroup tăng lên hơn 77.000 tỷ đồng , tức gấp đôi quy mô trước đó.

Forbes chưa cập nhật chính xác quy mô tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Forbes.

Khi lượng cổ phiếu lưu hành tăng gấp đôi, thị giá VIC cũng phải điều chỉnh giảm tương ứng với giá tham chiếu bị chia đôi. Thực tế cho thấy thị giá VIC đang tạm dừng ở mức 142.800 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 47% so với giá đóng cửa hôm qua.

Đây là yếu tố khiến dữ liệu của Forbes tạm thời bị “lệch pha” khi hệ thống thống kê mới cập nhật giá điều chỉnh của VIC, nhưng chưa cập nhật số lượng cổ phiếu mới liên quan đến sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng.

Khi số liệu được điều chỉnh đầy đủ, quy mô tài sản của ông Vượng thực tế vẫn duy trì trên mức 24 tỷ USD .

Về diễn biến hôm nay, cổ phiếu VIC không chỉ tăng trần mà còn đóng vai trò trụ cột giúp VN-Index giữ được sắc xanh trong phiên 5/12. Cùng với VHM (+1,7%) và VPL (+2%), riêng nhóm “họ Vin” đóng góp gần 12 điểm cho chỉ số.

Trong bối cảnh lực bán lan rộng trên toàn thị trường, nếu không có cú kéo của VIC, VN-Index nhiều khả năng đã kết phiên trong tình trạng giảm điểm.