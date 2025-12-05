Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vẫn hơn 24 tỷ USD

  • Thứ sáu, 5/12/2025 17:59 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ngày 5/12, Forbes bất ngờ thống kê tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng giảm 10,1 tỷ USD, xuống còn 14,2 tỷ USD, lý do là cổ phiếu VIC vừa điều chỉnh giá theo tỷ lệ 1:1.

Tài sản ông Vượng giảm hơn 10 tỷ USD trong ngày 5/12 vì lý do kỹ thuật. Ảnh: VIC.

Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng bất ngờ “bốc hơi” 10,1 tỷ USD trong ngày 5/12, giảm xuống còn 14,2 tỷ USD, tương đương giảm gần 42% chỉ trong một ngày.

Với biến động này, vị trí của vị doanh nhân Việt Nam trong bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất hành tinh cũng giảm về thứ 190. Trong khi 1 ngày trước đó ông chủ Vingroup vẫn nằm trong nhóm 100 người giàu nhất thế giới.

Tuy nhiên, việc ông Vượng mất hơn 10 tỷ USD tài sản theo thống kê của Forbes thực chất xuất phát từ cơ chế kỹ thuật của ngày giao dịch không hưởng quyền cổ phiếu VIC.

Cụ thể, phiên 5/12 là phiên giao dịch không hưởng quyền cho đợt chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 của Vingroup. Theo phương án phân phối, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 3,85 tỷ cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Sau đợt chia thưởng, vốn điều lệ của Vingroup tăng lên hơn 77.000 tỷ đồng, tức gấp đôi quy mô trước đó.

pham nhat vuong anh 1

Forbes chưa cập nhật chính xác quy mô tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Forbes.

Khi lượng cổ phiếu lưu hành tăng gấp đôi, thị giá VIC cũng phải điều chỉnh giảm tương ứng với giá tham chiếu bị chia đôi. Thực tế cho thấy thị giá VIC đang tạm dừng ở mức 142.800 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 47% so với giá đóng cửa hôm qua.

Đây là yếu tố khiến dữ liệu của Forbes tạm thời bị “lệch pha” khi hệ thống thống kê mới cập nhật giá điều chỉnh của VIC, nhưng chưa cập nhật số lượng cổ phiếu mới liên quan đến sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng.

Khi số liệu được điều chỉnh đầy đủ, quy mô tài sản của ông Vượng thực tế vẫn duy trì trên mức 24 tỷ USD.

Về diễn biến hôm nay, cổ phiếu VIC không chỉ tăng trần mà còn đóng vai trò trụ cột giúp VN-Index giữ được sắc xanh trong phiên 5/12. Cùng với VHM (+1,7%) và VPL (+2%), riêng nhóm “họ Vin” đóng góp gần 12 điểm cho chỉ số.

Trong bối cảnh lực bán lan rộng trên toàn thị trường, nếu không có cú kéo của VIC, VN-Index nhiều khả năng đã kết phiên trong tình trạng giảm điểm.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

phạm nhật vượng Phạm Nhật Vượng Tiền mã hóa Vingroup vingroup forbes vic

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

