Tài sản 15 tỷ USD, ông chủ Vingroup giàu hơn cả Chủ tịch Samsung

Theo số liệu thống kê trực tiếp từ Forbes ngày 19/9, tổng tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 808 triệu USD trong 24 giờ qua và lần đầu tiên đạt mức 15 tỷ USD . Với giá trị tài sản khổng lồ này, ông Vượng hiện xếp thứ 175 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất hành tinh đồng thời xếp trên hàng loạt doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng châu Á. Ông chủ Vingroup hiện cũng là người Việt Nam đầu tiên đạt được các mốc tài sản ấn tượng này.

Xếp sau ông Vượng, tỷ phú Lý Tích Đình sở hữu khối tài sản 13,1 tỷ USD và đang đứng thứ 217 trên thế giới. Ông là nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, nhà cung cấp thiết bị y tế lớn nhất Trung Quốc. Tài sản của Chủ tịch Lý đã tăng mạnh trong thời kỳ đại dịch khi nhu cầu về máy thở tăng đột biến.

Tỷ phú 101 tuổi Robert Kuok , hiện sở hữu khối tài sản 13 tỷ USD và xếp thứ 223 thế giới. Trong 2 thập niên qua, ông là người giàu nhất Malaysia, đứng sau tập đoàn Kuok Group, với các lĩnh vực kinh doanh trải rộng từ khách sạn, bất động sản đến hàng hóa. Đặc biệt năm 1971, ông đã sáng lập chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng quốc tế nổi tiếng Shangri-La tại Singapore.

Là người giàu nhất Hàn Quốc và là một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, nhưng Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong hiện cũng chỉ sở hữu khối tài sản 12,9 tỷ USD , xếp thứ 225 thế giới, kém xa khối tài sản cũng như vị trí mà người giàu nhất Việt Nam sở hữu. Thực tế, giá trị tài sản của Chủ tịch Samsung đã sụt giảm khá nhiều khi tập đoàn tư nhân lớn nhất Hàn Quốc "dần bị bỏ lại" giữa lúc làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ.

Tỷ phú Enrique Razon Jr. là người giàu nhất Philippines và hiện xếp thứ 229 trên thế giới với khối tài sản 12,8 tỷ USD . Ông nắm giữ chức Chủ tịch International Container Terminal Services (ICTSI), nhà khai thác cảng biển lớn nhất Philippines. Ngoài ra, ICTSI cũng có các công ty con tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đông Âu, châu Phi và châu Mỹ. Công ty dịch vụ khách sạn của ông, Bloomberry Resorts, đã mở rộng hoạt động tại Philippines bằng việc khai trương khu phức hợp sòng bạc Solaire thứ 2 ở khu vực đô thị Manila vào năm 2024.

Tỷ phú Thái Sùng Tín là nhà đồng sáng lập Tập đoàn Alibaba và là cổ đông cá nhân lớn thứ hai của tập đoàn này chỉ sau Jack Ma. Ông hiện xếp thứ 230 cùng khối tài sản 12,8 tỷ USD . Ông được bổ nhiệm từ vị trí Phó chủ tịch lên Chủ tịch Alibaba vào năm 2023, trong bối cảnh gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt. Ngoài Alibaba, tỷ phú này còn lấn sân sang lĩnh vực thể thao. Ông là chủ sở hữu đội bóng rổ NBA Brooklyn Nets và có cổ phần nhỏ trong đội bóng bầu dục Miami Dolphins.

Với khối tài sản 12,6 tỷ USD , tỷ phú Ngụy Kiến Quân , Chủ tịch Great Wall Motor, một trong những nhà sản xuất SUV lớn nhất Trung Quốc, hiện đứng thứ 231 trong những người giàu nhất hành tinh cùng khối tài sản 12,6 tỷ USD . Great Wall Motor đang xuất khẩu ôtô sang hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông tiếp quản Công ty Công nghiệp Ôtô Great Wall - tiền thân của doanh nghiệp hiện nay - vào năm 1990 khi mới 26 tuổi, trong bối cảnh công ty ngập trong nợ nần.

Là tỷ phú Thái Lan nhưng ông Charoen Sirivadhanabhakdi không phải cái tên xa lạ ở thị trường Việt Nam khi là người chi gần 5 tỷ USD trong thương vụ thâu tóm đa số cổ phần tại Sabeco. Ông hiện là người giàu thứ 2 Thái Lan, và giàu thứ 242 thế giới, với khối tài sản 11,8 tỷ USD . Doanh nghiệp của ông - Thai Beverage - hiện không chỉ là "đế chế" đồ uống lớn nhất Thái Lan mà còn là một trong những doanh nghiệp đồ uống lớn nhất châu Á. Ngoài ra, ông Charoen cũng sở hữu hàng loạt tài sản khác như Fraser & Neave, tập đoàn đồ uống và bất động sản có trụ sở tại Singapore.

