Tai nạn nghiêm trọng khiến bệnh nhân bị hủy toàn bộ vùng kín

Bệnh nhân mất toàn bộ thân dương vật do bỏng điện cao thế đã được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tái tạo thành công bằng kỹ thuật vi phẫu được đánh giá có độ khó rất cao.

Các bác sĩ trong ca phẫu thuật tái tạo dương vật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo dương vật bằng vạt cẳng tay ngoài tự do cho nam bệnh nhân bị tổn thương nặng vùng sinh dục sau tai nạn bỏng điện cao thế.

Bệnh nhân P.T.L. (35 tuổi) gặp tai nạn trong lúc hái tiêu. Khi di chuyển bằng thang sắt, người đàn ông không may vướng vào đường dây điện cao thế, bị điện giật khoảng 5-10 giây và bất tỉnh trong vài phút. Sau sơ cứu tại địa phương, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Tại Khoa Bỏng - Tạo hình, các bác sĩ xác định người bệnh bị bỏng điện độ II, III và IV với diện tích khoảng 6% cơ thể, tổn thương ở bàn tay, đùi phải, hai bàn chân và đặc biệt là cơ quan sinh dục. Dù diện tích bỏng không lớn, dòng điện cao thế đã gây tổn thương sâu, phá hủy nghiêm trọng các cấu trúc vùng sinh dục.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân trải qua nhiều đợt thay băng, ghép da và khoảng 3-4 cuộc phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử. Sau các lần cắt lọc, toàn bộ thân dương vật từ gốc đến đầu không thể bảo tồn, chỉ còn lại phần bìu.

Sau khi ổn định tổn thương bỏng, bệnh nhân bày tỏ mong muốn được tái tạo lại dương vật để có thể đi tiểu đứng và khôi phục hình thể cơ thể nam giới. Khoa Bỏng - Tạo hình đã phối hợp với Khoa Ngoại niệu xây dựng kế hoạch phẫu thuật tái tạo bằng kỹ thuật vi phẫu.

Ê-kíp sử dụng một vạt da tự do lấy từ vùng cẳng tay ngoài, chuyển xuống vùng sinh dục. Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành nối mạch máu và thần kinh nhằm tạo điều kiện phục hồi cảm giác trong tương lai. Kỹ thuật quấn "ống trong ống" cũng được áp dụng để tạo hình niệu đạo và thân dương vật, giúp cơ quan tái tạo có hình dáng tương đối hoàn chỉnh.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Thân Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ đã chủ động đánh dấu và bảo tồn những vị trí mạch máu, thần kinh quan trọng ngay từ giai đoạn xử lý tổn thương ban đầu. Điều này giúp việc xác định mạch nhận và thần kinh nhận trong ca tái tạo diễn ra thuận lợi hơn.

"Đây là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất của chuyên ngành vi phẫu tạo hình, thuộc nhóm phẫu thuật có độ khó rất cao hiện nay", bác sĩ Hùng cho biết.

Sau 7 ngày phẫu thuật, phần vạt da sống hoàn toàn, hồng ấm, thân dương vật tái tạo đạt khoảng 80-90% hình dáng ban đầu. Bệnh nhân đã xuất hiện cảm giác nóng, lạnh và xúc giác tại vùng tái tạo. Theo các bác sĩ, nhờ việc nối thần kinh trong quá trình phẫu thuật, chức năng cảm giác có thể tiếp tục hồi phục dần trong khoảng 3-6 tháng tới.

Các chuyên gia cũng lưu ý bỏng điện là dạng chấn thương đặc biệt nguy hiểm vì mức độ tổn thương bên trong thường nặng nề hơn nhiều so với biểu hiện ngoài da. Nhiều trường hợp chỉ có vết bỏng nhỏ nhưng dòng điện đã gây phá hủy sâu các mô, mạch máu và thần kinh. Vì vậy, người gặp tai nạn điện cần được thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên sâu để đánh giá đầy đủ tổn thương và hạn chế di chứng lâu dài.