Tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, người thu gom rác tử vong

  • Thứ năm, 30/10/2025 16:37 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Ngày 30/10, một vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô, xe tải và xe lôi tự chế xảy ra trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh, TP.HCM) khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h18 ngày 30/10 trước nhà số 188A Đặng Thúc Vịnh. Ô tô con biển số 61K-162.xx, xe tải biển số 51M-013.xx và xe lôi tự chế biển số 59EA-010.xx chở rác va chạm, gây tai nạn giao thông liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe lôi tự chế tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là V.N.T (23 tuổi, ngụ TP.HCM), làm nghề thu gom rác dân lập.

Nhat rac tu vong TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người thân, sáng cùng ngày anh T. điều khiển xe đi thu gom rác trong khu dân cư, trên đường trở về điểm tập kết rác thì gặp nạn.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, anh T. điều khiển xe lôi chở rác lưu thông hướng từ cầu Rạch Tra về đường Lê Văn Khương. Khi xe chạy chậm và dừng lại thì bị ô tô lưu thông cùng chiều bất ngờ tông mạnh từ phía sau. Cú tông khiến xe lôi văng sang phần đường ngược chiều và bị xe tải đang lưu thông hướng ngược lại tiếp tục đâm vào.

Cú va chạm liên hoàn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, các phương tiện hư hỏng nặng. Giao thông qua khu vực và các tuyến đường lân cận bị ùn ứ nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Đến trưa cùng ngày, các phương tiện được xe cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường, giao thông dần trở lại bình thường.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

