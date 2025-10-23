Tháp cẩu cao hàng chục mét bất ngờ gãy ngang tại công trường xây dựng

Chiều 23/10, lãnh đạo phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết có vụ tai nạn lao động ở một công trường xây dựng chung cư trên địa bàn.

Trước đó, khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống ở chung cư trên đường Ngô Cao Lãng bất ngờ nghe tiếng động lớn xảy ra từ công trình xây dựng Dự án chung cư Tháp Đại Dương Hiyori Aqua Tower (địa chỉ giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Ghi nhận tại hiện trường, tháp cẩu cao hàng chục mét bị gãy ngang, phần cáp tời bị đứt gãy. Bên dưới có nhiều thanh sắt, thép nằm ngổn ngang.

Cần cẩu tại công trình bị gãy ngang.

Chiều 23/10, lực lượng Công an phường Sơn Trà cũng có mặt tại hiện trường để thực hiện nhiệm vụ. Vụ tai nạn có gây thiệt hại về người hay không, vẫn chưa được lực lượng chức năng thông tin.

Theo thông tin công bố, dự án chung cư Tháp Đại Dương Hiyori Aqua Tower do Công ty TNHH Aqua Tower làm chủ đầu tư. Tổng thầu thi công là Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Dinco.

Lãnh đạo phường Sơn Trà cho biết về việc quản lý, cấp phép cho dự án thuộc thẩm quyền của thành phố. Địa phương chỉ thực hiện các công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn theo quy định. Hiện lãnh đạo phường Sơn Trà đang nắm thông tin cụ thể để thông tin dư luận được rõ về vụ việc.