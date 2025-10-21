Ôtô lật ngửa giữa cầu Bình Lợi ở TP.HCM

Rạng sáng 21/10, một tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cầu Bình Lợi, TP.HCM khiến một ôtô bị lật ngửa giữa cầu, tài xế mắc kẹt trong cabin và phải nhờ người dân phá cửa giải cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng cùng ngày, nhiều người dân lưu thông qua khu vực cầu Bình Lợi (thuộc phường Hiệp Bình, TP.HCM) nghe tiếng va chạm mạnh, sau đó thấy một chiếc ôtô màu trắng lật ngửa chắn ngang giữa cầu.

Chiếc ôtô trắng lật ngửa trên cầu Bình Lợi.

Chiếc xe gặp nạn mang biển kiểm soát 51K-207... là ôtô con bốn chỗ, lưu thông theo hướng từ TP Thủ Đức (cũ) về sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đến giữa cầu, xe này bị một ôtô khác biển số 47A-180… do một nam tài xế điều khiển tông mạnh từ phía sau.

Cú va chạm khiến chiếc xe màu trắng văng sang làn đường ngược chiều rồi lật ngửa, phần đầu và thân xe biến dạng nặng. Tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, một số người đi đường và cư dân khu vực đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dùng vật dụng cứng phá cửa xe để giải cứu tài xế. Nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương và chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại hiện trường, hai ôtô đều hư hỏng nặng, mảnh vỡ và dầu loang tràn trên mặt cầu. Vụ tai nạn xảy ra lúc đêm khuya nên may mắn không có thêm phương tiện nào khác bị ảnh hưởng, song giao thông qua khu vực bị gián đoạn trong thời gian ngắn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hiệp Bình và Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã có mặt, phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến khoảng 3 giờ sáng, công tác cứu hộ hoàn tất, chiếc xe bị lật được kéo về bãi tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo ghi nhận, cầu Bình Lợi là một trong những cây cầu có mật độ phương tiện cao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng – cửa ngõ nối TP Thủ Đức (cũ) với trung tâm thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất. Mặt cầu cong, dốc và thường trơn trượt vào ban đêm, dễ xảy ra tai nạn nếu tài xế chạy quá tốc độ hoặc thiếu quan sát.

Trước đó, chỉ hai ngày trước vụ việc này (ngày 19/10), một người đàn ông 66 tuổi đi xe máy qua cầu Bình Lợi hướng về sân bay Tân Sơn Nhất đã tự ngã khi đổ dốc, đập đầu xuống đường và tử vong tại chỗ.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi di chuyển qua các tuyến cầu lớn cần giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ và chú ý quan sát, đặc biệt là vào ban đêm hoặc thời tiết xấu.