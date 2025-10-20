Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đang đổ dốc cầu Bình Lợi, người đàn ông ngã xuống đường tử vong

  • Thứ hai, 20/10/2025 06:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trưa 19/10, một người đàn ông điều khiển xe máy đang đổ dốc cầu Bình Lợi (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) thì bất ngờ ngã xuống đường tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, người dân lưu thông trên cầu Bình Lợi hướng từ giao lộ Kha Vạn Cân về ngã tư Phan Văn Trị hoảng hốt khi thấy một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 59V1-361.XX bất ngờ mất thăng bằng, ngã xuống mặt cầu.

Do doc tu vong TP.HCM anh 1

Lực lượng chức năng có mặt làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Nhân chứng cho biết sau cú ngã, chiếc xe tiếp tục trượt thêm hàng chục mét rồi đổ vào dải phân cách, trong khi nạn nhân nằm bất động tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông (PC08) – Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Do vụ tai nạn xảy ra ngay giữa dốc cầu, một phần mặt đường bị phong tỏa khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, lực lượng chức năng phải điều tiết từ hai đầu cầu để tránh kẹt xe kéo dài.

Do doc tu vong TP.HCM anh 2

Chiếc xe máy nằm cách xa vị trí người đàn ông tử vong.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cách chiếc xe máy khoảng 50 mét, không ghi nhận có phương tiện nào khác liên quan vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên Chủ tịch xã tử vong vì dây cáp vướng vào cổ khi đi đường

Đang chạy xe máy, ông Nguyễn Quang L. bất ngờ bị sợi dây cáp sà xuống ngang đường vướng vào cổ. Nạn nhân sau đó bị ngã đập đầu xuống đường dẫn đến bị thương nặng và tử vong.

42:2507 hôm qua

Xử phạt người phụ nữ để con ngồi trên nóc ôtô đang di chuyển

Lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt nữ tài xế ôtô để con gái ngồi trên nóc khi xe đang di chuyển trên đường gây mất an toàn giao thông.

06:31 18/10/2025

Tài xế đạp nhầm chân ga, ôtô tông loạn xạ ở TP.HCM

Ôtô tông nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ trên đường rồi lật nghiêng. Vụ việc khiến một số người bị thương nhẹ, các phương tiện hư hỏng.

20:43 17/10/2025

https://tienphong.vn/dang-do-doc-cau-binh-loi-nguoi-dan-ong-bat-ngo-nga-xuong-duong-tu-vong-post1788546.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

