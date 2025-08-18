Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài liệu thượng đỉnh Trump - Putin bị 'bỏ quên' tại khách sạn?

  • Thứ hai, 18/8/2025 08:25 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Một tập tài liệu liên quan thượng đỉnh Trump - Putin được tìm thấy trong máy in khách sạn ở Alaska. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết đó chỉ là thực đơn bữa trưa và bác bỏ nghi ngờ về lỗ hổng an ninh.

Tài liệu cuộc họp giữa ông Trump và ông Putin bị rò rỉ sáng 15/8. Ảnh: NPR.

Nhà Trắng đưa ra thông báo trên sau khi xuất hiện thông tin cho rằng các tài liệu liên quan đến hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị bỏ quên trong một máy in tại khách sạn ở Anchorage, Alaska.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly gọi số tài liệu này chỉ là “thực đơn bữa trưa nhiều trang” và khẳng định việc du khách phát hiện chúng hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

“Thật nực cười khi NPR công bố một thực đơn nhiều trang và gọi đó là ‘lỗ hổng an ninh’”, bà Kelly nói với NewsNation.

Theo NPR, tập tài liệu 8 trang bao gồm kế hoạch cho một bữa trưa đã bị hủy, sơ đồ chỗ ngồi, phần quà tặng và danh sách số điện thoại của quan chức Mỹ và Nga. Trong đó có thực đơn với các món salad xanh, thăn bò, cá tuyết, khoai tây nghiền, măng tây và món tráng miệng crème brûlée. Ngoài ra, tài liệu còn có bảng phiên âm để đọc đúng tên các quan chức Nga.

Số tài liệu được ba du khách phát hiện lúc 9h sáng ngày diễn ra cuộc họp (15/8) tại khách sạn Captain Cook, cách địa điểm hội nghị khoảng 20 phút lái xe. Các trang giấy in kèm biểu tượng Bộ Ngoại giao Mỹ, ghi rõ lịch trình họp, địa điểm và số điện thoại của ba nhân viên Nhà Trắng.

Trang đầu tiên nêu thứ tự các cuộc họp, kèm lưu ý ông Trump sẽ trao quà cho ông Putin. Các trang 2-5 liệt kê tên quan chức cấp cao Mỹ và Nga có mặt tại Alaska, trong đó một trang ghi cả số điện thoại của nhân viên tiền trạm. Trang 6-7 là sơ đồ chỗ ngồi và thực đơn bữa trưa.

Sơ đồ chỗ ngồi cho thấy Tổng thống Trump ngồi đối diện Tổng thống Putin. Bên cạnh Tổng thống Mỹ là Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng các thành viên chủ chốt trong nội các. Tuy nhiên, bữa trưa sau đó đã bị hủy.

Trong dịp này, ông Trump còn trao tận tay ông Putin bức thư từ Đệ nhất phu nhân Melania Trump viết về tác động của cuộc xung đột đối với trẻ em.

Xuất hiện trên Fox News sau hội nghị, ông Trump cho rằng giờ đây trách nhiệm tìm kiếm thỏa thuận đình chiến thuộc về Tổng thống Zelensky: “Bây giờ phụ thuộc vào ông Zelensky để hoàn tất. Tôi cũng nghĩ các quốc gia châu Âu cần tham gia nhiều hơn”, ông nói với người dẫn chương trình Sean Hannity.

Ông Trump nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Putin: “Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với Tổng thống Putin, với Vladimir. Chúng tôi từng bị cản trở bởi cái gọi là 'trò lừa bịp Nga', nhưng ông ấy hiểu điều đó”.

Dự kiến, ông Trump sẽ gặp ông Zelensky và lãnh đạo châu Âu tại Washington, D.C., vào ngày 18/8 (giờ địa phương).

thượng đỉnh Trump - Putin thượng đỉnh Alaska tài liệu cuộc họp xung đột Ukraine Donald Trump Vladimir Putin Mỹ Bộ Ngoại giao Mỹ Nhà Trắng lỗ hổng an ninh

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

