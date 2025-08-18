Kyiv và Brussels tuyên bố cứng rắn ngay trước thượng đỉnh Mỹ - Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky có cuộc họp song phương với Chủ tịch Ủy ban châu Âu tại Brussels. Hai bên đã có những phát biểu cứng rắn ngay trước khi cùng lên đường tới Mỹ để hội đàm với Tổng thống Trump vào ngày 18/8.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels, Bỉ vào ngày 17/8/2025. Ảnh: Ủy ban Châu Âu.

Theo tờ Kyiv Independent, bà Von der Leyen khẳng định, các đường biên giới quốc tế không thể bị thay đổi bằng vũ lực, đồng thời nhấn mạnh rằng những quyết định liên quan đến lãnh thổ Ukraine không thể được đưa ra nếu thiếu sự tham gia của Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky ở Brussels, bà Von der Leyen bày tỏ ủng hộ việc thiết lập các “đảm bảo an ninh tương tự Điều 5 của NATO” cho Kyiv, nhấn mạnh Ukraine phải trở thành “một con nhím thép” mạnh mẽ trong cuộc chiến với Nga.

Bà cũng hoan nghênh khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tham gia vào việc thiết lập cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu (EU) cùng các nước trong “liên minh tự nguyện” sẵn sàng đóng góp phần việc của mình.

Bà Von der Leyen khẳng định châu Âu sẽ duy trì và mở rộng các lệnh trừng phạt Nga, với gói trừng phạt thứ 19 dự kiến được công bố vào đầu tháng 9, song song với việc tăng cường năng lực quốc phòng và hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bay không người lái.

“Chừng nào tình trạng đổ máu ở Ukraine còn tiếp diễn, châu Âu sẽ duy trì sức ép ngoại giao và kinh tế với Nga”, bà nhấn mạnh.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn sự đoàn kết của châu Âu, đồng thời nhấn mạnh cần duy trì sự vững mạnh này. Ông khẳng định Ukraine không thể đàm phán dưới áp lực của vũ khí: “Cần có lệnh ngừng bắn và nhanh chóng tiến tới một thỏa thuận cuối cùng”.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh Kyiv sẽ không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ. “Ngay tại Donetsk, Nga vẫn chưa giành được thắng lợi. Ông Putin đã không thể chiếm được nơi này trong suốt 12 năm qua và Hiến pháp Ukraine không cho phép từ bỏ hay trao đổi lãnh thổ”, ông nói.

Ông Zelensky khẳng định các quyết định về vấn đề lãnh thổ “chỉ nên được bàn thảo bởi lãnh đạo Ukraine và Nga trong một khuôn khổ ba bên gồm Ukraine - Mỹ - Nga”. Ông cũng cảnh báo nếu Moskva từ chối, các bên cần áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới.

Về bảo đảm an ninh, Tổng thống Zelensky hoan nghênh tín hiệu mới từ ông Trump, cho rằng Ukraine cần “cơ chế an ninh thực sự vận hành giống như Điều 5 của NATO.” Ông nói rằng việc gia nhập Liên minh châu Âu sẽ được coi là một phần trong gói bảo đảm an ninh đó.

Ngày 17/8, Zelensky đã có chuyến công du tới Brussels để hội đàm song phương với bà von der Leyen. Theo lịch trình, ông cũng sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến của “liên minh tự nguyện” do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì.

Bà Von der Leyen nằm trong nhóm các lãnh đạo châu Âu sẽ cùng ông Zelensky tới Washington ngày 18/8 để hội đàm với ông Trump. Tham dự còn có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Các quan chức châu Âu coi hội nghị thượng đỉnh này là bước ngoặt nhằm ngăn việc ông Trump có thể nhượng bộ trước các yêu cầu từ Nga, bao gồm cả vấn đề lãnh thổ mà Kyiv cho là không thể chấp nhận - theo Politico.

Cuộc gặp diễn ra sau khi ông Trump có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska hôm 15/8, nơi nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ ý định thúc đẩy đối thoại ba bên với ông Zelensky để tìm kiếm thỏa thuận hòa bình. Dù không đạt được bước đột phá, song việc ông Putin được đón tiếp với thảm đỏ đã khiến nhiều đồng minh châu Âu lo ngại.