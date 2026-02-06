Không tin vào mắt khi nhìn hẻm TP.HCM dựng bằng 3D

Mới đây, nghệ sĩ 3D với biệt danh "lenzmonath" đã gây sốt trong cộng đồng đồ họa khi tái hiện những con đường phố Việt Nam đẹp như thật, được dựng hoàn toàn trên nền tảng Unreal Engine 5. Dự án mang tên "Saigon Alley" này không chỉ là một bối cảnh kỹ thuật số đơn thuần mà còn là một tác phẩm nghệ thuật kỳ công, sử dụng công nghệ 3D để đưa những con hẻm tại TP.HCM vào không gian ảo. Ảnh: lenzmonath.

Unreal Engine 5 (UE5) là bộ công cụ khởi tạo nội dung 3D (Game Engine) tân tiến nhất hiện nay của nhà phát triển Epic Games. Điểm cốt lõi giúp UE5 dẫn đầu là hai công nghệ đột phá: Lumen (hệ thống chiếu sáng động trực tiếp) và Nanite (công nghệ ảo hóa hình học), cho phép tái hiện các chi tiết cực hạn và ánh sáng chân thực theo thời gian thực mà không cần xử lý hậu kỳ phức tạp. Hiện nay, UE5 là nền tảng đứng sau những tựa game với đồ họa hàng đầu như Black Myth: Wukong hay các dự án mô phỏng kiến trúc cao cấp toàn cầu. Ảnh: lenzmonath.

Điểm làm nên sự khác biệt của dự án chính là việc sử dụng "Custom Photogrammetry Scans" - kỹ thuật quét ảnh từ thực tế để tạo ra mô hình 3D. Mọi chi tiết từ mảng tường bong tróc, những biển số nhà cho đến nền đường xi măng đều đạt độ chân thực tối đa, xóa nhòa ranh giới giữa ảnh chụp và đồ họa máy tính. Ảnh: lenzmonath.

Không chỉ có kiến trúc, các đạo cụ (props) trong dự án cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Những chiếc ghế nhựa đỏ đặc trưng, chậu cây cảnh đặt sát mép tường hay chiếc chổi tre dựng tạm bợ đều được tác giả render như "bước vào" từ đời thực. Ảnh: lenzmonath.

Những đạo cụ như chậu cây, thùng xốp, bàn ghế nhựa, đôi dép "tổ ong" huyền thoại, hay các khung cửa sổ đặc trưng được tác giả tái hiện. Ảnh: lenzmonath.

Để tạo ra bầu không khí chân thực, tác giả đã ứng dụng công nghệ "Lumen" và "Megalights" của Unreal Engine 5. Ánh sáng trong hẻm thay đổi linh hoạt, phản chiếu qua các bề mặt vật liệu khác nhau, tạo nên những mảng sáng tối tương phản mạnh mẽ, giúp không gian có chiều sâu và cảm xúc hơn. Ảnh: lenzmonath.

Về khía cạnh kỹ thuật, dự án quy tụ hơn 200 đạo cụ đồ họa khác nhau, được tối ưu cho việc phát triển game. Hệ thống dữ liệu bao gồm 320 mô hình đi kèm 473 Textures với độ phân giải lên tới 4K. Ảnh: lenzmonath.

Dự án được thiết kế dưới dạng một hệ thống lắp ghép (Modular), cho phép người dùng có thể tự thay đổi cấu trúc hẻm theo ý muốn. Với 459 bản thể vật liệu khác nhau, người sáng tạo có thể dễ dàng thay đổi màu sắc, độ cũ kỹ của bức tường hay trạng thái của các vật dụng trong cảnh quay. Ảnh: lenzmonath.

Hiện tại, bộ mô hình 3D này đang được chia sẻ trên Fab - "chợ" mua bán nội dung số của Epic Game, với mức giá 2 - 10 triệu đồng tùy loại bản quyền. Ảnh: lenzmonath.

