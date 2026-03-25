Tác giả Sakamoto Days phấn khích trước bản Live-action

Tác giả Yuto Suzuki không giấu nổi sự phấn khích trước sự đổ bộ của "Sát thủ về vườn" phiên bản điện ảnh. Phiên bản Live-action lần này hứa hẹn một siêu phẩm hành động bùng nổ.

Phim chuyển thể Sakamoto Days. Ảnh: Toho.

Kể từ khi ra mắt trên tuần san Weekly Shonen Jump vào tháng 11/2020, Sakamoto Days đã nhanh chóng thiết lập vị thế là một trong những series truyện tranh hành động hài hước xuất sắc. Bộ manga này sở hữu những phân cảnh chiến đấu hàng đầu hiện nay của những tác phẩm thuộc tạp chí Weekly Shonen Jump (WSJ).

Sau thành công rực rỡ của bản anime năm 2025, người hâm mộ đang đổ dồn sự chú ý vào dự án điện ảnh người thật đóng (Live-action) dự kiến ra rạp tại Nhật Bản vào ngày 29/4 tới đây. Hiện chưa có thông tin cập nhật nào về việc phát hành toàn cầu nhưng bộ phim đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ giới hâm mộ nhờ những cảnh hành động xuất sắc và dàn diễn viên tài năng.

Tác giả Yuto Suzuki. Ảnh: Toho.

Trong chuyên mục Mangaka Musings của Viz Media mới đây, thông qua lời nhắn ngắn gọn, tác giả Yuto Suzuki đã chính thức lên tiếng sau khi được thưởng thức sớm bản dựng của bộ phim.

“Tôi đã xem bản điện ảnh của Sakamoto rồi! Những pha hành động tuyệt vời và dàn diễn viên thực sự quá ngầu! Phần âm nhạc cũng rất tuyệt nữa", cha đẻ của “gã sát thủ bụng phệ” chia sẻ đầy phấn khích.

Thực tế, Yuto Suzuki đã luôn đồng hành và ủng hộ dự án này ngay từ những ngày đầu tiên. Hồi tháng 2, ông cũng từng bày tỏ sự hài lòng và phấn khích khi danh tính dàn cast được hé lộ. Rõ ràng, sự tin tưởng của tác giả là tín hiệu tích cực, giúp xóa tan nỗi lo về "lời nguyền Live-action" vốn thường khiến các fan manga e dè.

Bên cạnh đó, sức hút của bộ phim còn đến từ tài năng của đạo diễn Fukuda Yuichi - người đứng sau thành công vang dội của Gintama Live Action the Movie. Đặc biệt, vai nam chính Taro Sakamoto sẽ do Meguro Ren, thành viên đình đám của nhóm nhạc Snow Man thủ vai, càng khiến dự án này trở thành tâm điểm của truyền thông Nhật Bản.