T1 quá mạnh

T1 vừa kết thúc vòng bảng LCK Cup 2026 với thành tích 5 trận toàn thắng sau màn hủy diệt Dplus KIA (DK) 3-0. Kết quả này giúp nhóm Baron giành thêm 2 điểm quan trọng, chính thức san bằng tỷ số 14-14 với bảng Rồng ngàn tuổi.

Xạ thủ Peyz thi đấu chói sáng.

Tại ván 1, T1 chủ động triển khai lối chơi "hút cạn" tài nguyên đối phương. Faker cầm Azir kiểm soát hoàn toàn khu vực đường giữa, tạo tiền đề cho các đợt vây hãm công trình. Mặc dù xạ thủ Smash bên phía DK thi đấu đầy nỗ lực với Ezreal, T1 vẫn thắng pha giao tranh quyết định tại hang Baron. Đội quân áo đỏ giành bùa lợi và kết thúc ván đấu sau 33 phút.

Sang ván 2, sự chủ động thuộc về người đi rừng Oner. Với vị tướng Vi, Oner liên tục khóa chặt Anivia trong tay Showmaker, phá vỡ cấu trúc đội hình DK. Ở đường dưới, Peyz (Kai'Sa) thể hiện sức mạnh hủy diệt với 9 điểm hạ gục. T1 tạo ra khoảng cách 10.000 vàng và dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 chỉ sau một pha quét sạch đối phương dưới trụ.

Ván 3 chứng kiến cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính nhất trong loạt BO3. DK khởi đầu đầy hứa hẹn khi liên tục nhắm vào cặp đôi đường dưới của T1. Tuy nhiên, bản lĩnh của các ngôi sao đã giúp T1 xoay xở thành công. Peyz với quân bài Varus đã có màn trình diễn sáng nước khi thu về tới 17 điểm hạ gục, một kỷ lục cá nhân tại giải đấu năm nay.

Dù DK nỗ lực câu giờ bằng việc kiểm soát rồng và ăn Baron trước ở phút 35, Doran đã dập tắt hy vọng của đối thủ. Cú "Bão Sấm Sét" từ Kennen trong tay Doran tại hang Baron đã quét tan đội hình DK, giúp T1 giành lại quyền kiểm soát. Với Linh Hồn Rồng và bùa lợi Baron, T1 tràn vào phá hủy nhà chính, ấn định chiến thắng 3-0.

Kết thúc vòng bảng, T1 dẫn đầu nhóm Baron với 5 trận thắng tuyệt đối và hiệu số dương 9. Thất bại này khiến DK tụt xuống vị trí thứ 2 trong bảng đấu, xếp sau BNK FearX. Hiện cục diện LCK Cup đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi điểm số giữa hai nhóm Baron và Elder đã cân bằng 14-14. Số phận của cả hai bảng đấu sẽ được quyết định vào ngày mai 1/2.

Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng là cuộc đối đầu giữa Gen.G và Hanwha Life Esports (HLE). Đây là trận đấu mang tính chất sống còn, không chỉ ảnh hưởng đến vị trí hạt giống tại vòng Play-in mà còn trực tiếp định đoạt nhóm thắng cuộc trong chiến dịch.