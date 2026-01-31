Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do iPhone 18 Pro đáng chờ đợi

  • Thứ bảy, 31/1/2026 15:22 (GMT+7)
Việc hỗ trợ thêm ống kính phóng to có thể giúp iPhone 18 Pro Max đạt độ phóng to, chụp xa tốt hơn nhiều so với thế hệ trước.

iPhone 18 Pro hứa hẹn sẽ có công nghệ mới, cho phép chụp ảnh ở xa hơn nhiều so với iPhone 17 Pro Max (ảnh). Ảnh: AppleInsider.

Thông tin rò rỉ mới từ Weibo đang khiến giới nhiếp ảnh di động xôn xao khi cho rằng Apple có thể đưa bộ chuyển đổi tiêu cự (teleconverter) kiểu máy ảnh DSLR lên iPhone 18 Pro.

Đây là một bộ thấu kính bổ trợ được gắn thêm để kéo dài tiêu cự của ống kính chính, giúp người dùng chụp được những vật thể ở cực xa mà không cần thay ống kính mới.

Theo leaker "Smart Pikachu", Apple đang đánh giá việc đưa cơ chế tương tự vào hệ thống camera của iPhone 18 Pro. Nó sẽ hoạt động giống như các loại ống kính rời của bên thứ ba mà người dùng thường kẹp thêm vào iPhone để tăng khả năng zoom.

Điều này giúp iPhone đạt được mức zoom quang học lớn hơn, trực tiếp thách thức các đối thủ Android, đặc biệt là Samsung vốn đang dẫn đầu ở mảng này.

Apple sẽ không phải hãng đầu tiên hỗ trợ ống phóng đại. Nhiều hãng Android khác như Oppo, Vivo cũng hỗ trợ phụ kiện này trên những mẫu smartphone cao cấp nhất.

Tuy nhiên, việc thêm một thấu kính phóng đại đi kèm với những đánh đổi về vật lý mà Apple sẽ phải đau đầu giải quyết. Cụ thể, teleconverter sẽ làm giảm lượng ánh sáng đi tới cảm biến. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng chụp đêm – vốn là niềm tự hào của iPhone – sẽ bị suy giảm chất lượng đáng kể.

Ngoài ra, thêm thấu kính đồng nghĩa với việc ánh sáng phải đi qua nhiều lớp hơn, dễ dẫn đến hiện tượng mất chi tiết, giảm độ tương phản và thậm chí là "phóng đại" luôn cả những lỗi nhỏ nhất của ống kính chính.

Hiện tại tin đồn mới chỉ đang ở giai đoạn "đánh giá". Do đó, khả năng công nghệ này xuất hiện ngay trên iPhone 18 Pro là khá thấp.

Quy trình từ ý tưởng đến sản xuất hàng loạt của Táo khuyết thường mất khá nhiều thời gian, trong bối cảnh mẫu máy được dự kiến sẽ trong mắt ngay trong năm 2026.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Chờ đợi gì trên Galaxy S26

Samsung dự kiến tổ chức sự kiện ra mắt Galaxy S26 vào tháng 2, tập trung cải tiến phần cứng và camera.

07:20 28/1/2026

Anh Tuấn

