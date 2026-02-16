T1 'dạy' chiến thuật cho quân đội Hàn Quốc

Lần đầu một đội game chuyên nghiệp ký kết với quân đội chính quy về việc ứng dụng tư duy chiến lược từ trò chơi vào thực tiễn.

Faker của T1. Ảnh: Lol Esports.

Theo Hankyun, T1, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Hàn Quốc, vừa ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Đoàn Phân tích, Thử nghiệm và Đánh giá sức mạnh Hải quân nước này vào ngày 12/2. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác nhằm đối phó với môi trường tác chiến kỹ thuật số trong tương lai.

Trọng tâm của sự kiện là việc ứng dụng tư duy chiến thuật giúp T1 giành 3 chức vô địch thế giới liên tiếp (2023-2025) vào thực tiễn quân sự.

Cốt lõi của thỏa thuận này là nâng cao năng lực nhận thức, chỉ huy và mô phỏng (M&S) của Hải quân Hàn Quốc. Thay vì các phương pháp truyền thống, quân đội sẽ tích hợp công nghệ sáng tạo và dữ liệu từ thể thao điện tử vào quá trình xây dựng chiến thuật.

Hai đơn vị dự kiến cùng nghiên cứu các phương án phát triển chiến thuật dựa trên dữ liệu trò chơi. Đồng thời, các bên sẽ kích hoạt tính năng chơi game trong các mô hình giả lập của Hải quân. Đây là lần đầu tiên tại Hàn Quốc có sự kết hợp chính thức giữa eSports và quân đội trong lĩnh vực này.

Việc sử dụng trò chơi điện tử để huấn luyện không còn là điều mới lạ tại các cường quốc. Năm 2024, Bộ Quốc phòng Anh đã công nhận eSports là môn thể thao quân sự chính thức, tương đương với bóng đá hay bóng bầu dục. Binh sĩ Anh được cung cấp ngân sách và cơ hội huấn luyện chuyên sâu. Tàu sân bay HMS Prince of Wales thậm chí đã lắp đặt các cơ sở eSports với dàn máy tính cấu hình cao.

Tháng 11 năm ngoái, giải đấu eSports Quốc phòng Quốc tế (IDEG) được thành lập với sự tham gia của hơn 40 quốc gia đồng minh. Các bên đã cùng rèn luyện kỹ năng chiến đấu thông qua các trò chơi mô phỏng.

Trong khi đó, tại Mỹ, Lục quân đang triển khai các mô phỏng chiến trường ảo trên nền tảng đám mây. Việc kết hợp công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) giúp binh sĩ tham gia huấn luyện trong môi trường phi tiếp xúc. Những phương pháp này được đánh giá là ít rủi ro, đạt hiệu quả cao và phù hợp với thế hệ quân nhân trẻ.

Theo ông An Woong-gi, Giám đốc vận hành T1, sự kết hợp giữa sức mạnh mềm (eSports) và sức mạnh cứng (Hải quân) sẽ tạo nguồn lực mới. T1 cam kết mở rộng hỗ trợ để củng cố năng lực không gian mạng và kỹ thuật số cho quân đội.

Đoàn trưởng Kim Hyung-jun nhận định sự hợp tác này sẽ củng cố vững chắc nền tảng phát triển sức mạnh tương lai cho Hải quân. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, việc xoay xở linh hoạt dựa trên các mô hình mô phỏng sẽ là yếu tố then chốt để giành ưu thế trên chiến trường.