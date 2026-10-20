T&T Group đề xuất gỡ vướng loạt dự án lớn tại Quảng Trị

T&T Group đề xuất điều chỉnh tiến độ dự án LNG Hải Lăng, trong khi Cảng hàng không Quảng Trị dự kiến khai thác thương mại từ tháng 3/2027.

Theo thông tin từ Tập đoàn T&T, doanh nghiệp vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc tại loạt dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Các dự án đáng chú ý gồm Cảng hàng không Quảng Trị, Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Lăng, Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải và Khu đô thị phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Cam Lộ.

Điều chỉnh tiến độ vận hành dự án điện khí LNG Hải Lăng

Theo báo cáo của T&T Group tại buổi làm việc, đến giữa tháng 10, sân bay Quảng Trị đã hoàn thành trên 80% khối lượng thi công. Các hạng mục sân đỗ máy bay, đường cất hạ cánh và đường lăn cơ bản hoàn thiện. Dự án đặt mục tiêu đưa vào khai thác thương mại từ tháng 3/2027.

Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ, dự án vẫn cần hoàn tất bàn giao mặt bằng, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, cấp điện ổn định và chuẩn bị điều kiện lắp đặt thiết bị hàng không. Nhà đầu tư cũng đề nghị có cơ chế hỗ trợ thu hút các hãng hàng không mở đường bay đến sân bay trong giai đoạn đầu vận hành.

Song song với dự án sân bay, T&T Group đang nghiên cứu đề xuất đầu tư tổ hợp công nghiệp hàng không, trung tâm thương mại tự do, đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị, quy mô khoảng 11.577 ha. Tập đoàn đã mời CPG Corporation (Singapore) nghiên cứu ý tưởng quy hoạch, hướng đến phát triển công nghiệp hàng không, công nghệ cao, logistics, thương mại và đô thị.

Sân bay Quảng Trị mới đây đã thực hiện bay hiệu chuẩn để chuẩn bị đi vào khai thác thương mại trong năm 2027. Ảnh: T&T.

Với dự án điện khí LNG Hải Lăng, nhà đầu tư đã hoàn thành nhiều công việc chuẩn bị đầu tư nhưng vẫn gặp vướng mắc về hợp đồng mua bán điện (PPA), ảnh hưởng đến khả năng thu xếp vốn. Công tác giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng rừng và một số thủ tục liên quan cũng chưa hoàn tất.

Trên cơ sở tiến độ thực tế, T&T Group kiến nghị tỉnh ủng hộ phương án điều chỉnh thời điểm vận hành thương mại sang đầu giai đoạn 2031-2035, phấn đấu đưa hai tổ máy vào vận hành trong năm 2031. Tập đoàn cũng đề nghị địa phương phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thúc đẩy đàm phán, sớm hoàn tất PPA.

Tại Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải, xã Cửa Việt, hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành khoảng 90%, các hạng mục shophouse và biệt thự nghỉ dưỡng cơ bản hoàn thành phần kết cấu thô. Dự án dự kiến hoàn thiện, đưa vào hoạt động trong quý IV/2027.

Dù vậy, các vướng mắc liên quan đến quy hoạch chi tiết, mục đích sử dụng đất, xác định giá đất và tiền thuê đất đang ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai những hạng mục còn lại.

T&T Group hợp tác ACV khai thác sân bay Quảng Trị

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group, khẳng định tập đoàn quyết tâm triển khai các dự án, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Sau khi nghe các đề xuất của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho biết tỉnh sẽ tập trung giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời phối hợp kiến nghị Trung ương tháo gỡ những vấn đề về cơ chế, chính sách.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương làm việc chặt chẽ với nhà đầu tư, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý từng công việc, tránh để thủ tục chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Cũng trong ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Trị, T&T Group và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, hướng đến thúc đẩy phát triển hàng không, du lịch, thương mại và chuyển đổi số tại địa phương.

Theo thỏa thuận, T&T Group sẽ tập trung kết nối các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, thương mại và logistics; nghiên cứu phát triển đường bay, nguồn khách, vận tải hàng hóa và nâng cao hiệu quả khai thác sân bay Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Trị phụ trách xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, phát triển thị trường và nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp. ACV phối hợp nghiên cứu mạng đường bay, kết nối hãng hàng không, chia sẻ kinh nghiệm khai thác và hỗ trợ ứng dụng công nghệ số.

Ngoài ra, T&T Group cũng ký hợp đồng nguyên tắc với ACV về hợp tác vận hành, khai thác sân bay Quảng Trị giai đoạn 2027-2032, tập trung vào quản lý cảng, dịch vụ mặt đất, đào tạo nhân lực và hỗ trợ hoạt động khai thác.