Supachok toả sáng, Thái Lan sáng cửa dự Asian Cup

  • Thứ ba, 14/10/2025 17:40 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Tối 14/10, Thái Lan thắng đậm 6-1 ngay trên sân của Đài Loan (Trung Quốc) tại loạt trận thứ tư bảng D vòng loại Asian Cup 2027.

Supachok có hat-trick kiến tạo và ghi 1 bàn.

Thái Lan bước vào trận đấu với tham vọng cần một chiến thắng thật đậm để vươn lên dẫn đầu bảng. Ngay đầu trận, Thái Lan đã mở tỷ số khi Teerasak Poeiphimai thoát xuống dứt điểm tinh tế mở tỷ số, sau đường kiến tạo từ Supachok.

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Thái Lan tiếp tục áp đảo. Phút 26, Seksan Ratree dễ dàng thoát xuống nâng tỷ số lên 2-0 sau pha dọn cỗ của Supachok. Tiền đạo đang chơi ở Nhật Bản có ngày thi đấu thăng hoa với cú đúp kiến tạo chỉ sau 27 phút.

Phút 45+2, lại là Supachok với pha thoát xuống và dứt điểm tinh tế sau pha kiến tạo từ Chanathip, nâng tỷ số lên 3-0. Ngay đầu hiệp hai, hậu vệ Po-Wei Kuo bất ngờ ghi bàn giúp Đài Loan rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Phút 62, Thái Lan nâng tỷ số lên 4-1 nhờ công Teerasak Poeiphimai. Đến phút 76, chân sút của "Voi chiến" hoàn tất cú hat-trick sau khi dứt điểm chính xác sau pha phản công, nâng tỷ số lên 5-1 cho Thái Lan.

Thai Lan anh 1

Teerasak Poeiphimai có cú hat-trick.

Supachok cũng hoàn tất hat-trick kiến tạo trận này, khi giật gót kiến tạo cho đàn em. Ngoài ra, chân sút đang chơi ở Nhật Bản cũng có 1 bàn thắng.

Đến cuối trận, Thái Lan hoàn tất chiến thắng 6-1 khi hậu vệ Đài Loan phản lưới. Với chiến thắng này, Thái Lan đang sống lại hy vọng đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2027. Sau 4 trận, "Voi chiến" đang dẫn đầu bảng khi có 9 điểm, hơn Turkmenistan và Sri Lanka (cùng 6 điểm). Thái Lan (hiệu số +10) chơi nhiều hơn Turkmenistan (+5) và Sri Lanka (+4) một trận nhưng hiệu số của "Voi chiến" đang rất tốt.

