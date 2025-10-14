Lạ lùng Florian Wirtz

0 bàn thắng, 0 kiến tạo - những con số tưởng như lạnh lùng ấy lại đang kể một câu chuyện khác về Florian Wirtz.

Tất cả đang hiểu sai về Florian Wirtz.

Đó câu chuyện của nỗ lực, của sự sáng tạo chưa được định giá bằng bàn thắng, và của một tài năng đang chờ may mắn mỉm cười.

Một “pháp sư” chưa được đền đáp

Ở tuổi 22, Florian Wirtz đang trải qua giai đoạn lạ lùng nhất trong sự nghiệp. Anh chơi không quá dở - nhưng bảng thống kê lại không nói điều đó. 10 trận cho Liverpool ở mùa 2025/26, 2 trận cho tuyển Đức thuộc vòng loại World Cup 2026 mới đây, và vẫn chưa một lần ghi bàn hay kiến tạo. Với nhiều người, đó là dấu hiệu của sự thất bại. Nhưng với những ai thực sự xem anh chơi bóng, Wirtz đang làm tất cả đúng - chỉ là chưa có phần thưởng.

Ở hai trận gặp Luxembourg và Bắc Ireland, Wirtz cho thấy vì sao anh được xem là một trong những tiền vệ sáng tạo nhất thế hệ mới của Đức. Trước Bắc Ireland rạng sáng 14/10, Wirtz liên tục khuấy đảo hàng thủ chủ nhà bằng những pha chọc khe sắc như dao cạo. Phút 47, anh tung đường chuyền hoàn hảo cho Karim Adeyemi băng xuống đối mặt thủ môn. Tất cả dường như sẵn sàng cho một pha kiến tạo, nhưng Adeyemi lại sút ra ngoài. Bàn thắng trôi đi, và cùng với nó là thêm một lần Wirtz bị “tước mất” điểm cộng trong thống kê.

Trận đấu kết thúc với thắng lợi 1-0 cho “Cỗ xe tăng Đức”. Người ghi bàn không phải Wirtz, nhưng nhịp chơi, cách vận hành tấn công của đội tuyển đều đi qua anh. Theo SofaScore, tiền vệ 22 tuổi có 2 đường chuyền mở ra cơ hội (key passes), 3 pha qua người thành công và 1 cú sút nguy hiểm. Dấu ấn ấy rõ ràng - nhưng vẫn bị che mờ bởi một con số 0 tròn trĩnh.

Wirtz chơi xông xáo trong màu áo tuyển Đức.

Trước đó, trong chiến thắng 4-0 trước Luxembourg, Wirtz cũng thi đấu ấn tượng. Anh là người “khởi xướng” gần như mọi pha tấn công của Đức, có 5 cú dứt điểm, 4 đường chuyền mở ra cơ hội, và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 88%. Cú sút phạt đẹp mắt của anh dội cột dọc, còn pha đặt Nick Woltemade vào thế đối mặt lại bị đồng đội bỏ lỡ.

Các tờ báo Đức đều chung một nhận định: Wirtz chơi tốt, chỉ là vận chưa tới. Buli News nhận xét anh “có chút thiếu tự tin ở đầu trận nhưng càng đá càng hay”; Der Spiegel gọi anh là “nguồn năng lượng bất tận”; còn Bild khẳng định: “Pháp sư siêu hạng” này không thể bị chê trách về nỗ lực.

Tấm gương phản chiếu từ Liverpool

Thật ra, câu chuyện của Wirtz ở tuyển Đức không khác mấy so với hành trình của anh tại Liverpool. Nhiệt huyết, sáng tạo, đầy nỗ lực - nhưng hiệu quả lại chưa được thể hiện bằng bàn thắng hay kiến tạo. Ở Premier League, Wirtz liên tục tạo cơ hội ngon ăn cho đồng đội, nhưng Cody Gakpo hay Mohamed Salah… đều phung phí.

Trong hệ thống pressing mạnh mẽ của Arne Slot, Wirtz không chỉ là một số 10 cổ điển, mà còn là người kết nối giữa tuyến giữa và hàng công. Anh di chuyển rộng, liên tục tìm khoảng trống và kéo giãn hàng thủ. Nhưng khi đồng đội dứt điểm hỏng, tất cả những đường chuyền thông minh ấy bỗng trở nên “vô hình” trong thống kê.

Vấn đề của Wirtz lúc này là bàn thắng.

Không ít CĐV Liverpool bắt đầu sốt ruột, thậm chí đặt câu hỏi: “Bao giờ Wirtz mới ghi bàn?”. Câu hỏi ấy được lặp lại khi anh về đội tuyển, và lại khép lại hai trận đấu với con số 0.

Nhưng vấn đề của Wirtz không nằm ở phong độ - mà ở định nghĩa. Anh không phải mẫu cầu thủ sống bằng thống kê. Anh giống De Bruyne thời đầu ở Man City: cần người hiểu, cần hệ thống phù hợp, và cần… may mắn.

Người Đức hiểu bóng đá của mình không chỉ bằng bàn thắng. Wirtz hiện diện trong lối chơi như sợi dây liên kết, như hơi thở của sự sáng tạo. Anh vẫn đang học cách chuyển hóa thứ bóng đá nghệ sĩ ấy thành kết quả - điều mà bất kỳ tiền vệ kiến thiết nào cũng phải trải qua.

Chính HLV Julian Nagelsmann sau trận gặp Bắc Ireland nói ngắn gọn: “Florian Wirtz vẫn đang tiến gần hơn đến đích”. Đó là cách nói khéo, nhưng cũng chính xác. Vì để chạm đến đỉnh cao, Wirtz chỉ còn thiếu một điều: sự may mắn.

Bóng đá đôi khi tàn nhẫn - nó không nhớ ai chuyền đẹp, chỉ nhớ ai ghi bàn. Nhưng lịch sử vẫn dành chỗ cho những người kiên nhẫn. Ở tuổi 22, Wirtz vẫn còn cả chặng đường dài để “bẻ khóa” vận rủi ấy.

Điều duy nhất Wirtz có thể làm lúc này là tiếp tục chơi với tinh thần như cũ - cần mẫn, sáng tạo, và không đánh mất niềm tin. Bởi một khi may mắn đổi chiều, bàn thắng đầu tiên sẽ kéo theo cả chuỗi thành công.

Có lẽ khi ấy, câu hỏi “Bao giờ Wirtz ghi bàn?” sẽ không còn quan trọng nữa. Bởi người ta sẽ nhận ra rằng, suốt thời gian bị đặt dưới ánh đèn nghi ngờ ấy, anh vẫn chơi thứ bóng đá của một thiên tài - chỉ là chưa được định lượng bằng con số.

Và khi “pháp sư trẻ” người Đức cuối cùng cũng tìm lại phép màu, mọi lời chỉ trích sẽ hóa thừa - vì với Florian Wirtz, bàn thắng không phải là vấn đề “bao giờ”, mà là “khi nào”.