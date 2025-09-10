Sun Group làm 2 dự án hơn 65.000 tỷ tại Khánh Hòa

Liên danh thuộc Sun Group được tỉnh Khánh Hòa chấp thuận làm hai khu đô thị hơn 65.000 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vân Phong.

Một góc Khu kinh tế Vân Phong. Ảnh: Xuân Hoát.

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (thuộc Sun Group) thực hiện dự án Khu đô thị mới Đầm Môn và dự án Khu đô thị mới Tu Bông, nằm trong Khu kinh tế Vân Phong

Khu đô thị mới Đầm Môn có diện tích sử dụng đất hơn 1.440 ha thuộc xã Đại Lãnh, quy mô dân số dự kiến là 28.540 người.

Khu đô thị dự kiến cung cấp gần 1.500 căn liền kề và biệt thự; khoảng 1.200 căn chung cư và nhà ở xã hội. Ngoài ra, dự án còn có công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch, các công trình hạ tầng công cộng khác.

Tổng vốn đầu tư (chưa bao gồm chi phí bồi thường, tái định cư) của dự án này ước tính hơn 25.100 tỷ đồng , riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư ước tính 526 tỷ đồng .

Còn dự án Khu đô thị mới Tu Bông quy mô sử dụng đất hơn 2.579 ha thuộc các xã Vạn Thắng, Tu Bông và Đại Lãnh, dân số dự kiến khoảng 74.700 người, với hơn 1.602 căn liền kề và biệt thự; gần 5.000 hộ chung cư và nhà ở xã hội cùng nhiều hạng mục dịch vụ, du lịch, công trình công cộng.

Tổng vốn đầu tư (chưa bao gồm chi phí bồi thường, tái định cư) của dự án dự kiến hơn 40.000 tỷ đồng , trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư ước tính 2.812 tỷ đồng .

Thời hạn hoạt động của cả hai dự án trên là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, triển khai từ năm 2025 và dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2034.