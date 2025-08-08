Subeo và dàn nhóc tỳ nhà sao Việt thay đổi ra sao

Những hình ảnh của Subeo do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng tải vào sáng 8/8 đang gây sốt trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của doanh nhân, con trai cả tới công ty thực tập trong 2 tuần. Với mục đích tìm hiểu môi trường và trau dồi kinh nghiệm, Subeo được thử sức ở nhiều vị trí khác nhau. Ở tuổi 15, Subeo bắt đầu được cha hướng dẫn và chỉ dạy công việc kinh doanh.

Subeo thu hút với vẻ ngoài cao lớn ở tuổi 15. Cậu bé đang theo học tại một trường ở nước ngoài. Là con trai của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ngay từ nhỏ, Subeo đã được truyền thông chú ý. Trước đây, Subeo theo học tại British International School - trường quốc tế được giảng dạy bằng 100% tiếng Anh.

Lọ Lem (tên thật: Mai Thảo Linh) là con gái của nghệ sĩ Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Ái nữ của Quyền Linh "lột xác" ở tuổi 19. Cô đang theo học chuyên ngành kinh doanh ở ĐH RMIT (TP.HCM). Trước đó, cô trúng tuyển tại University of the Arts London (Đại học Mỹ thuật Luân Đôn) ở Anh, nhưng quyết định học ở Việt Nam để gần gia đình.

Con gái Quyền Linh hiện là KOL có tiếng, với hơn 700.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Lọ Lem đắt show quảng cáo cho các nhãn hàng mỹ phẩm, thời trang. Cô vừa sở hữu Mercedes-Maybach S 450 4Matic với giá trị lên tới khoảng 9 tỷ đồng . Ngoài ra, Lọ Lem cũng có cuộc sống đáng mơ ước với những chuyến du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới hay bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ.

Con gái thứ hai của Quyền Linh là Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc). Hạt Dẻ không nổi tiếng như chị song cũng thu hút với vẻ ngoài xinh xắn, đường nét sắc sảo. Ở tuổi 17, Hạt Dẻ có chiều cao 1,7 m. Con gái Quyền Linh đang theo học một trường quốc tế tại TP.HCM.

Devon (tên thật: Bảo Tiên) là con gái của nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh và diễn viên Bảo Sơn. Từ nhỏ, cô bé đã theo học tại trường quốc tế với chi phí đắt đỏ. Hiện Devon đã bước sang tuổi 17. Con gái Trương Ngọc Ánh cao 1,7 m, sắc vóc nổi bật. Devon hạn chế sử dụng mạng xã hội. Những hình ảnh của cô chủ yếu do cha mẹ hoặc người thân chia sẻ trên mạng xã hội.

Ái nữ của Lý Hải - Minh Hà được chú ý khi góp mặt trong dự án điện ảnh của cha. Cherry Hải My (tên thật Nguyễn Hà Hải My) cùng đồng hành với cha mẹ trong suốt quá trình quảng bá phim. Ở tuổi 12, Hải My có chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú và làn da trắng. Ngoài khả năng diễn xuất, cô bé còn biết nhảy hiện đại, múa chén...

Phương Linh, con gái của diễn viên Mạnh Trường, nhiều lần "gây sốt" trên mạng xã hội với nhan sắc nổi bật, khả ái. Cô đang là học sinh một trường quốc tế ở Hà Nội. Lúc còn nhỏ, Phương Linh từng tham gia chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế". Mạnh Trường cho biết con gái có năng khiếu nghệ thuật, biết đàn hát, nhảy múa, chơi piano. Song anh không ép buộc Phương Linh đi theo con đường nghệ thuật mà tôn trọng sở thích, định hướng của con.

