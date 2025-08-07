Suarez rực sáng

Sáng 7/8, Luis Suarez ghi bàn và kiến tạo trong trận thắng ngược 3-1 của Inter Miami trước Pumas ở lượt trận cuối vòng bảng cúp Liên đoàn Bắc, Trung Mỹ.

Suarez thay Messi gánh vác hàng công Inter Miami.

Trong ngày Lionel Messi không thể ra sân vì chấn thương, gánh nặng dẫn dắt hàng công Inter Miami đổ dồn lên vai Luis Suarez. Lão tướng người Uruguay không phụ kỳ vọng từ ban huấn luyện khi góp công vào cả 3 bàn thắng của Inter Miami.

Phút 45, Suarez treo bóng chuẩn xác từ cánh trái để Rodrigo De Paul ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Sang đầu hiệp hai, cựu tiền đạo Barcelona giúp Inter Miami lần đầu vượt lên dẫn trước bằng cú panenka đầy bản lĩnh từ chấm phạt đền. Đến phút 69, Suarez lại ghi dấu với đường chọc khe để Tadeo Allende dứt điểm chuẩn xác từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-1. Nếu Allende tận dụng tốt cơ hội đối mặt thủ môn ở phút 84, Suarez đã có hat-trick kiến tạo.

Trên khán đài, Messi tỏ rõ sự vui mừng khi chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của người bạn thân. Màn lội ngược dòng ngoạn mục trên sân nhà giúp Inter Miami khép lại vòng bảng Leagues Cup 2025 với 8 điểm sau 2 trận thắng trong 90 phút và 1 chiến thắng ở loạt luân lưu.

Inter Miami chắc chắn kết thúc vòng bảng trong top 4, đồng nghĩa với tấm vé vào vòng loại trực tiếp cúp Liên đoàn mùa thứ 3 liên tiếp. Ở giải đấu năm ngoái, Messi cùng đồng đội dừng chân đầy tiếc nuối tại vòng 16 đội sau thất bại 2-3 trước Columbus Crew.