'Báo động giả' từ Messi

Những lo ngại về một chấn thương nghiêm trọng lập tức dấy lên - nhưng rồi, mọi chuyện nhanh chóng được trấn an: đây chỉ là một báo động giả.

Ngay sau khi Messi rời sân, đội ngũ y tế thực hiện các kiểm tra cần thiết và xác định vấn đề không nghiêm trọng. Theo thông báo từ Inter Miami, cầu thủ người Argentina chỉ cảm thấy khó chịu nhẹ ở vùng đùi và việc thay ra là quyết định mang tính phòng ngừa, tránh rủi ro có thể xảy ra nếu tiếp tục thi đấu.

Phát biểu sau trận, HLV Javier Mascherano xác nhận: “Messi cảm thấy hơi căng cơ, nên chúng tôi không muốn mạo hiểm. Chúng tôi chủ động thay anh ấy ra để đảm bảo sức khỏe lâu dài”.

Nguồn tin từ nội bộ đội bóng cũng cho biết tâm trạng của Messi rất ổn định, không có dấu hiệu đau đớn hay bất an. Nếu mọi việc diễn tiến thuận lợi, anh hoàn toàn có thể trở lại thi đấu ngay trong trận đấu tiếp theo hoặc nghỉ một trận để đảm bảo thể trạng tốt nhất.

Từ đầu mùa giải, Messi liên tục cày ải trên nhiều mặt trận. Điều này khiến HLV Mascherano và đội ngũ y tế phải đặc biệt thận trọng trong việc quản lý thể lực cho ngôi sao số một của đội bóng.

Sự cẩn trọng lần này là cần thiết, trong bối cảnh Inter Miami đang bước vào giai đoạn căng thẳng của mùa giải, còn Messi vẫn là trụ cột không thể thay thế - không chỉ về chuyên môn, mà còn về tinh thần và tầm ảnh hưởng.

Dù chỉ là một “báo động giả”, sự kiện này cho thấy mức độ mong manh trong lịch thi đấu dày đặc, cũng như sự lệ thuộc của Inter Miami vào Messi. Và hơn hết, nó nhắc nhở rằng kể cả những huyền thoại cũng cần được bảo vệ, đôi khi bằng một sự thay người sớm và vài phút lo lắng không đáng có.

