Messi chấn thương, rời sân sớm

Sự việc xảy ra khi Messi đột phá vào vòng cấm và bị kẹp giữa hai hậu vệ Necaxa là Raul Sanchez và Alexis Pena. Ngôi sao người Argentina ngã xuống sân, đập tay đầy thất vọng rồi cố gắng tiếp tục thi đấu trong vài phút trước khi phải nhường chỗ cho Federico Redondo.

Chấn thương của Messi buộc Inter Miami phải chơi phần còn lại của trận đấu mà không có đội trưởng - người đã ra sân tới 30 trận trong năm 2025, tính trên mọi đấu trường như MLS, Concacaf Champions Cup, Club World Cup và Leagues Cup.

Tại MLS, Messi đang có phong độ ấn tượng với 18 bàn thắng và 9 pha kiến tạo. Tuy nhiên, việc anh rời sân sớm khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng trong bối cảnh lịch thi đấu của Inter Miami đang bước vào giai đoạn quan trọng.

Thông tin chi tiết về mức độ chấn thương hiện vẫn chưa được CLB công bố.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.