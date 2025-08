Barcelona gạt bỏ ảo tưởng thời hậu Messi

Không phải ngẫu nhiên mà cái tên Lionel Messi vẫn tiếp tục ám ảnh Barcelona, bốn năm sau khi huyền thoại người Argentina rời Camp Nou. Bởi lẽ, ở một CLB từng gắn liền với vẻ đẹp nghệ sĩ, chiến thắng và cảm xúc, Messi là biểu tượng gần như bất khả thay thế.

Nhưng điều không thể chối bỏ là: Barcelona không thể sống mãi bằng dĩ vãng. Và trong cơn khủng hoảng chuyển tiếp ấy, Giám đốc thể thao Deco đã chọn lên tiếng - thẳng thắn, rõ ràng và đầy lý trí.

Trong một cuộc phỏng vấn với La Vanguardia, Deco phản ứng trước luồng dư luận đòi hỏi những điều vừa phi thực tế, vừa đầy cảm tính. “Nếu tôi mang Messi trở lại, sẽ có người nói tôi điên. Nếu tôi chiêu mộ 50 cầu thủ từ Congo, cũng sẽ bị chê là phá nát Barca”, ông nói, một cách hài hước nhưng cũng lột tả chính xác nghịch lý mà đội ngũ tái thiết của CLB đang đối mặt.

Đó không chỉ là vấn đề về Messi. Nó là biểu hiện điển hình cho sự giằng co giữa quá khứ lẫy lừng và hiện thực khắc nghiệt. Các cule muốn nhìn thấy bóng dáng những Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Sergio Busquets ngày xưa - nhưng lại không sẵn sàng chấp nhận một thời kỳ xây dựng mới với những tên tuổi lạ lẫm, chưa được kiểm chứng. Họ muốn chiến thắng, nhưng không muốn trả giá cho nó bằng thời gian và thử nghiệm.

Trong bối cảnh ấy, Deco không lựa chọn sự dễ dãi. Ông - từng là một phần của tập thể huy hoàng những năm đầu Pep Guardiola - hiểu rõ giá trị của bản sắc, nhưng cũng không bị ràng buộc bởi hoài niệm. Những phát biểu mới đây của ông cho thấy một tư duy “chuyên nghiệp hóa” trong cách tiếp cận: xây dựng dựa trên thực tế, chứ không dựa vào kỳ vọng phi thực tế từ người hâm mộ hay truyền thông.

Sự dứt khoát ấy càng trở nên quan trọng khi đặt vào tình cảnh của Barcelona hiện tại. Sau nhiều mùa giải ngụp lặn trong khó khăn tài chính và thất bại ở Champions League, CLB cần một đường hướng phát triển dài hạn và bền vững. Không phải là những phép màu đến từ việc ký hợp đồng với một Messi già nua - dù tên tuổi ấy vẫn luôn mang lại cảm xúc.

Chính vì vậy, chiến lược của Deco và ban lãnh đạo là đặt niềm tin vào sự phát triển nội tại: La Masia, những bản hợp đồng khôn ngoan, và một Hansi Flick đầy kỷ luật. Tất nhiên, điều đó không hấp dẫn bằng việc "gây sốc" trên thị trường chuyển nhượng, nhưng nó là cách duy nhất để Barca không tự hủy hoại chính mình lần nữa bằng những quyết định ngắn hạn.

Điều đáng nói là, Deco không né tránh chỉ trích. Ông thừa nhận có thể sẽ bị chê bai bất kể hành động nào, nhưng sẵn sàng sống chung với áp lực đó. Bởi vì, như chính ông nói: “Tôi không làm việc để được vỗ tay hôm nay. Tôi làm việc để Barcelona ổn định và mạnh mẽ trong tương lai”.

Ở đây, người hâm mộ Barca - dù yêu mến Messi đến đâu - cũng nên tự hỏi: họ muốn CLB sống với ký ức huy hoàng, hay muốn nó hồi sinh thật sự? Việc đưa Messi trở lại (điều vốn dĩ đã không thể sau năm 2023) có thể làm thỏa mãn một khát vọng tình cảm, nhưng chẳng mang lại sự ổn định thể thao hay tài chính. Còn việc đi tìm những viên ngọc thô từ Congo, Brazil hay chính La Masia, lại là cách tiếp cận có thể không đẹp đẽ ngay lập tức, nhưng có giá trị lâu dài.

Sự so sánh của Deco - dù gây tranh cãi - thực chất cho thấy cái khó của người làm chiến lược: phải hành động giữa hai làn sóng dư luận trái chiều, phải đi ngược kỳ vọng để bảo vệ lộ trình. Với ông, mang Messi trở lại là lựa chọn cảm tính, còn phát hiện một “Ronaldinho mới” từ một ngôi làng nhỏ châu Phi có thể là tương lai thực sự của Barcelona.

Hansi Flick - HLV mới của đội bóng - cũng đang đi theo logic tương tự: xây dựng từ nền tảng phòng ngự, đưa vào triết lý kỷ luật của bóng đá Đức và khai thác tối đa tiềm năng cầu thủ trẻ. Đó là một Barcelona khác - không còn hoa mỹ như thời tiki-taka, nhưng biết mình đang ở đâu và cần gì.

Tương lai của Barça sẽ không được quyết định bởi sự trở lại của một cá nhân, dù người đó có tên là Messi. Nó sẽ đến từ lòng kiên nhẫn, sự nhất quán trong chiến lược và khả năng chịu đựng áp lực của những người điều hành - như Deco.

