Messi hét vào mặt đối thủ

Tình huống diễn ra ở phút 90+8, khi VAR công nhận bàn thắng của Inter Miami do công của Weigandt. Messi ăn mừng phấn khích với các đồng đội. Sau đó, ngôi sao người Argentina tiến đến hét vào mặt và nói gì đó với cầu thủ số 7 của Atlas, Matias Coccaro.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội. Một CĐV bình luận trên X: "Có lẽ Messi phải chịu đựng điều gì đó khi đối đầu Matias". Tài khoản khác viết: "Khoảnh khắc hiếm thấy của Messi". Một người hâm mộ khác nhận định: "Messi vui mừng rồi nổi giận, anh ấy rất nghiêm túc với trận đấu".

Trong trận này, Messi lập cú đúp kiến tạo giúp Inter Miami thắng 2-1 trước Atlas. M10 tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao khi góp công vào 30 bàn thắng (21 bàn, 9 kiến tạo) chỉ sau 25 trận trên mọi đấu trường. Trong 6 trận gần nhất, cựu sao Barcelona chạm đỉnh phong độ với 8 pha lập công cùng 5 đường chuyền thành bàn.

Cuộc đối đầu trên cũng chứng kiến màn ra mắt của tân binh Rodrigo De Paul của Inter Miami. Anh chơi trọn 90 phút bên cạnh Sergio Busquets, giúp Inter Miami kiểm soát tốt khu trung tuyến.

Ngày 3 và 7/8, Messi cùng đồng đội sẽ chơi thêm 2 trận tại Leagues Cup, lần lượt gặp Necaxa và UNAM Pumas. Lão tướng sinh năm 1987 được kỳ vọng nối dài mạch phong độ đỉnh cao để giúp Inter Miami giành vé vào vòng knock-out.

